Мнение: Держатель общака

В аресте заместителя министра обороны Тимура Иванова самое прикольное – это размер вменяемой ему «взятки» – 1 млн. рублей. НЕ ДОЛЛАРОВ!! В принципе, публика этого типа один миллион на свой обед в офисной столовой тратит. Даже не на обед – на перекус. Там в ходу суммы с принципиально иным количеством нулей. Я даже думаю, что в самой этой озвученной сумме скрыто какое-то особо изощренное оскорбление, понятное лишь тем, «кто понимает».

Для сравнения, чтобы понимали, что такое 1 млн. «деревянных» для Иванова, можно заглянуть в довольно свежее расследование ФБК по Иванову (конец 2022 года). Цитирую по Википедии: «Согласно расследованию, Иванов и его супруга Светлана потратили свыше миллиона евро на отдых, при этом личные счета Светланы оплачивала фирма, занимающаяся восстановлением оккупированного Мариуполя. Также, согласно расследованию, в 2010-2018 годах супружеская пара каждое лето снимала виллы на Лазурном берегу, потратив только на аренду жилья в Сен-Тропе не менее 850 тысяч евро. Супруга Иванова Светлана Маниович формально развелась с мужем после того как он попал под санкции, чтобы не попасть под вторичные санкции из-за мужа, но продолжала при этом тратить в странах Евросоюза деньги, которые её муж заработал на войне в Украине». Кстати, мы эту (или уже следующую?) «супругу замминистра обороны» видели: по сети бродил ролик, кажется, из Куршевеля (Франция), на котором она бузила в тамошнем ресторане в компании с, хе-хе, певцом Валерием Меладзе, который, надо отдать ему должное, чувствовал себя явно неловко. Дата ролика была примечательная – 2023 год.

При этом, судя по той же Вики, Тимур Иванов довольно чужеродная фигура для кадровых фуражконосцев, по сути, такой же шпак, как и его патрон Шойгу. Иванов – москвич, наполовину лезгин, закончил мою алма матерь МГУ, факультет ВМК. Сначала пришел под начало к Шойгу в его краткую бытность губернатором Подмосковья, а потом уже вместе с ним – в Минобороны.

При этом к собственно боевым действиям наш Иванов изначально отношения и не имел, он был по тыловым вещам: размещение войск, медобеспечение войск, военная ипотека (!) и т.д. В период «страшного ковида» ему было «доверено» важное задание партии и правительства – он курировал строительство «ковидных госпиталей» по всей стране (опять-таки – для тех, «кто понимает»). НО! Уже разлетелись страсти касательно того, как этого «тылового зама» защищали во вполне, как мы думаем, мирной Москве: при нем, оказывается, всегда было целое боевое подразделение (!) армейских, с правом стрелять на поражение в любого, кто приблизится, и подотчетных типа лично Шойгу и больше никому, т.е. никакие там полицейские, следователи СК и даже сами гебисты не имели возможности не то что арестовать Иванова, но и даже подойти к нему, если б он сам это милостиво не разрешил. В связи с этим вчера ночью даже пошли гадания – а как же тогда вообще его смогли «взять»?! Есть предположение, что его заманили на какое-то столь высокопоставленное рандеву, чтобы «обкашлять вопросы», что он свою охрану отпустил (или был вынужден отпустить), что и стало «роковой ошибкой». Видимо, на том самом рандеву ему и всучили эти две тонкие пачки пятитысячных (или подбросили незаметно в задний карман широких маршальских брюк; а они меченые! Тут-то он и спалился). Теперь ему шьют, как пишут, сразу лет 15. Ну да, миллион – это ведь огромная сумма, годовой доход среднего россиянина (не-участника СВО).

Так-то статус Иванова довольно очевиден – он был «держатель общака» у военных, отсюда и столь экстраординарные меры его прикрытия. Такой «мини-бассейн» для бравого «чрезвычайного спасателя» всего и вся. Но, как обычно и бывает, когда стало по-настоящему горячо, меры не сработали.

Причины обострения тоже понятны: скоро май, надо будет оглашать новый состав правительства в связи с инагурацией, подковерная грызня достигает пика. И, конечно, это удар по Шойгу – который, надо отдать должное, демонстрирует последние два года какие-то просто чудеса непотопляемости, если в целом иметь в виду невероятные военные успехи РФ на полях, так сказать, брани. Кто его критиковал – те или сидят (Стрелков), или и вовсе на небесах (Пригожин). Однако враги, как оказалось, не унывали и предприняли еще одну попытку – зашли с тыла (в буквальном смысле).

Предусмотрительно, кстати, сразу же ночью (!) объявили, в пандан с сообщением об аресте Иванова, что «Путин в курсе происходящего» – это чтобы неровен час не подумали, что в стране происходит военный переворот; да, Иванов, при том, что вроде бы чел из второго эшелона Кремля, всего лишь какой-то зам – фигурка очень непростая.

Чего ждать? Да пока ничего не ждать – военных решили сделать крайними, и в любом случае – хорошенько подоить и срезать жирок. Лампасные, однако, не лыком шиты – возможно, и в этот раз отобьются. В аппаратных войнах – причем при просто катастрофических на вид исходных позициях – они показали себя профи, что, правда, никак не скажешь о войнах в более прямом смысле слова.

В принципе, происходит всё то, о чем в это же время вдохновенно вещает Маша Певчих насчет «девяностых» – а публика из интелей завороженно слушает, сжимает кулачки, кричит в монитор «не забудем, не простим» и всячески эмоционально соучаствует в делах давно минувших дней. Только «приключения Иванова» идут здесь и сейчас – и, конечно же, останутся в тени «повторного запуска» древнего спектакля из серии «Банду Ельцина – под суд».