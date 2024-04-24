 

Представлен флагманский смартфон Polestar Phone с чипом Snapdragon 8 Gen 3

24.04.2024, 17:40, Разное
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Автомобильная компания Polestar представила свой первый смартфон — Polestar Phone, разработанный в сотрудничестве с Meizu. Новость об этом пишет портал GSMArena.

Устройство представляет собой аналог Meizu 21 Pro, выпущенного Geely, владеющим Meizu. Polestar Phone оснащен 6,79-дюймовым OLED-дисплеем разрешением 1368×3192 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1850 нит.

Чип Snapdragon 8 Gen 3, 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенной памяти обеспечивают высокую производительность устройства.

У смартфона Polestar Phone тройная камера: основной датчик на 50 Мп, ультраширокоугольный на 13 Мп и телеобъектив на 10 Мп с трехкратным оптическим зумом. Емкость аккумулятора составляет 5050 мАч, поддерживается быстрая проводная зарядка мощностью 80 Вт и беспроводная зарядка на 50 Вт.

Среди других характеристик — корпус из прочного авиационного алюминия NP66, ультразвуковой сканер отпечатков пальцев и защита от воды и пыли по стандарту IP68.

Polestar Phone доступен только в белом цвете и в единственной конфигурации по цене в 7388 юаней.


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