Представлен флагманский смартфон Polestar Phone с чипом Snapdragon 8 Gen 3

Автомобильная компания Polestar представила свой первый смартфон — Polestar Phone, разработанный в сотрудничестве с Meizu. Новость об этом пишет портал GSMArena.

Устройство представляет собой аналог Meizu 21 Pro, выпущенного Geely, владеющим Meizu. Polestar Phone оснащен 6,79-дюймовым OLED-дисплеем разрешением 1368×3192 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1850 нит.

Чип Snapdragon 8 Gen 3, 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенной памяти обеспечивают высокую производительность устройства.

У смартфона Polestar Phone тройная камера: основной датчик на 50 Мп, ультраширокоугольный на 13 Мп и телеобъектив на 10 Мп с трехкратным оптическим зумом. Емкость аккумулятора составляет 5050 мАч, поддерживается быстрая проводная зарядка мощностью 80 Вт и беспроводная зарядка на 50 Вт.

Среди других характеристик — корпус из прочного авиационного алюминия NP66, ультразвуковой сканер отпечатков пальцев и защита от воды и пыли по стандарту IP68.

Polestar Phone доступен только в белом цвете и в единственной конфигурации по цене в 7388 юаней.