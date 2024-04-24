Прокуратура напомнила, что приготовление шашлыков в канун Пасхи квалифицируется как оскорбление чувств верующих

Прокуратура на своём официальном сайте предупредила граждан об ответственности за нарушение Великого поста на грядущих длинных выходных. В ведомстве отметили, что россиянам следует воздержаться от приготовления мясных и рыбных блюд в публичных местах, в том числе на своих дачных участках – подобные действия могут быть квалифицированы как нарушение Федерального закона «О защите религиозных убеждений и чувств граждан».

«Россия – светское государство, однако публичное надругательство над взглядами верующих недопустимо. Мы призываем россиян воздержаться от приготовления шашлыков из мяса и рыбы до 4 мая», – разъяснил зампрокурора столицы Андрей Вышинский.

Согласно действующим нормам, за оскорбление чувств верующих граждане могут привлечены к уголовной ответственности – штрафу до 500 тысяч рублей и до трёх лет лишения свободы. Православные активисты пообещали не допустить «перегибов на местах» при исполнении норм действующего законодательства, однако планируют организовать несколько «разъяснительных рейдов» в столичных парках и подмосковных дачных посёлках.

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