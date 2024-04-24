Мнение «аналитика»: О нотках отчаяния… Почему сочувствующие Украине разуверились в её победе?

#Украина буквально в шаге от возобновления американских поставок оружия. Четыре законопроекта о помощи союзникам #США прошли через сито «процедурного» голосования в Сенате и в итоге были приняты. Меж тем первая партия помощи для Киева уже доставлена в Европу и томится на складах в ожидании «зелёного света» из Белого дома. Вопрос дней, быть может.

Однако сейчас, когда улеглись первые восторги, даже самые верные сторонники Украины резко погрустнели… Почему вдруг, когда «всё стало хорошо»?

Нет, не потому, что все эти сочувствующие — суть «русские имперцы», втайне желающие свержения Путина но не разгрома России. И не потому, что первый транш поставок, который может прибыть в считанные недели с момента вступления в силу законов о помощи союзникам, составляет всего 1 млрд долл. — стоимость примерно одной батареи ЗРК «Патриот» с полным боекомплектом.

Вот что, к примеру, пишет иноагент Владимир Пастухов, позиционирующий себя последовательным сторонником Украины.

«Проголосованная Конгрессом #США помощь Украине не может обеспечить военной победы… в краткосрочной перспективе и недостаточна, чтобы выиграть “ресурсную войну” в долгосрочной перспективе, а значит, не является адекватным ответом на те вызовы, с которыми… #Украина столкнулась сегодня.

Любой человек, для которого ценности права, в том числе международного, и справедливости – не пустой звук, должен быть в этом конфликте на стороне Украины… Но не всё, на что мы имеем право и чего заслуживаем, нам удается получить. #Россия многократно превосходит Украину не только в чисто военном, но также в экономическом и демографическом отношениях. Украина не может длительно сопротивляться… России без постоянной и существенной внешней помощи…

Такая помощь была обещана и вначале предоставлена Западом, что позволило… сохранить для Украины независимость и суверенитет. Однако расчёт на то, что глобальные #санкции подорвут военный потенциал России, а ограниченная помощь окажется достаточной для быстрой военной победы, не оправдался: #Китай и глобальный Юг «подставили плечо» [Владимиру] Путину, а летнее 2023 года наступление ВСУ не принесло ожидаемых результатов. После этого #кризис стал «ресурсным» – то есть до «первой революции», когда проигрывает тот, у кого обрушился не фронт, а тыл.

У США были две опции: нажать на акселератор и резко увеличить помощь или, наоборот, ударить по тормозам и сократить её. [Президент Джо] #Байден выбрал второе. США предоставили помощь с полугодовым опозданием, в объёмах, недостаточных для военной победы, хотя, возможно, достаточной для стратегической обороны в течение полугода. И то процесс пошёл только тогда, когда на горизонте замаячила угроза обвала уже не тыла, а фронта, за которую либо Байдену, либо [Дональду] Трампу пришлось бы нести политическую ответственность.

Таким образом, в заявленных объёмах предоставленная помощь не является ответом на стратегические вызовы, с которыми сейчас столкнулся Владимир Зеленский и Украина. Она способна лишь отодвинуть точку принятия решения на несколько месяцев. Всё это выглядит как выдавливание Киева на переговоры с Москвой, о чём [Дональд] #Трамп говорит открыто, а [Джо] Байден не говорит, а делает. Это вызывает серьёзную тревогу, ибо это и есть короткий путь к возникновению в Киеве… третьего Майдана, что больше всего отвечает интересам Москвы.

Если это «кремлевский нарратив», то я – Папа Римский. А вот если кто-то предпочитает вместо того, чтобы смотреть правде в глаза, забыться минутной эйфорией, то это не ко мне – я не торгую прозаком».

Жёстко, но в какой-то мере верно. Ресурсно Украина слабее России. Её человеческий потенциал уже в значительной мере растрачен в топке вооружённого конфликта. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, потери ВСУ за 2 года и 2 месяца превысили полмиллиона человек. Эта колоссальная цифра во многом объясняет, почему «закончились» добровольцы и за новыми рекрутами приходится гоняться. И почему приходится ужесточать закон о мобилизации, чтобы призвать даже ограниченно годных.

И хотя все сочувствующие Украине желают ей на будущих переговорах «сильной» позиции, достаточно посмотреть на то, как менялось представление о том, что это значит на практике:

— в 2022 году — выход ВСУ на «границы 1991 года»;

— в 2023 году — прорыв ВСУ к Азовскому морю и заход в #Крым;

— в 2024 году — продержаться до 2025 года с более-менее «приемлемыми» территориальными потерями.

А что будет критерием успеха в 2025 году?

Признание «реалий на земле» и переговоры о границе по Днепру?

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