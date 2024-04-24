N-TV – украинские военные боятся попасть в окружение в районе Купянска

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Солдаты украинской армии опасаются, что российские войска могут взять их в клещи с севера и с юга в районе Купянска, передаёт немецкий телеканал N-TV. По словам украинских солдат, они ожидают новых атак со стороны РФ на этом направлении — об их подготовке свидетельствует большое количество беспилотников в воздухе.

Снаряд британского происхождения летит в направлении российских позиций. Украинская телевизионная команда ведёт съёмку в этом боевом подразделении неподалёку от Купянска. Для этих людей также действует правило: они должны удерживать позиции. Удары со стороны российской армии не ослабевают.

КАБАН, командир в украинской армии: Они хотят продвинуться вдоль реки, чтобы у нас с ними был рубеж. Реку сложно штурмовать и переходить. Они хотят стабилизировать свой южный фланг и сражаться с нашими крупными силами с выходом на Купянск.

Солдаты сидят неподалёку от деревни Терны — это одно из последних мест на границе с практически полностью занятой русскими Луганской областью. Они хотят воспрепятствовать тому, чтобы российские войска окружили их с юга и севера.

Американский аналитический центр исследования войны подтверждает, что на этом участке фронта шли тяжёлые бои за позиции. Неподалёку отсюда, между Купянском и Кременной, российские войска захватили часть территорий. Здесь украинские бойцы сообщают об успехах со своей стороны. Украинское телевидение утверждает, что десантники продвинулись примерно на два километра вперёд. На протяжении двух недель они сражались за этот участок фронта.

ИВАН, командир в украинской армии: Мы проводили разведывательные полёты беспилотниками Mavic. Мы выяснили, где находятся русские. И тогда мы били по ним то беспилотниками, то артиллерией. И потом приходили наши штурмовики и зачищали.

Но, как и повсюду на фронте, ситуация колеблется в обе стороны. Военные говорят, что русские будут готовить удары со своей стороны — об этом говорит большое количество беспилотников в воздухе.

Дата выхода в эфир 23 апреля 2024 года.