 

Рупор кремлевской пропаганды: Верноподданейший раб

24.04.2024, 13:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Обращение Иммануила Канта к Императрице Всероссийской Елизавете Петровне:

"Всесветлейшая, великодержавнейшая императрица, самодержица всех россиян, всемилостивейшая императрица и великая жена!
С кончиной блаженной памяти доктора и профессора Кипке освободился пост ординарного профессора логики и метафизики Кенигсбергской академии, который он занимал. Эти науки всегда были предпочтительным предметом моих исследований.
С тех пор как я стал доцентом университета, я читал каждое полугодие по этим наукам приватные лекции. Я защитил публично по этим наукам 2 диссертации, кроме того, 4 статьи в Кенигсбергских ученых записках, 3 программы и 3 других философских трактата дают некоторое представление о моих занятиях.

Лестная надежда, что я доказал свою пригодность к академическому служению этим наукам, но более всего всемилостивейшее расположение Вашего Импер. Величества оказывать наукам высочайшее покровительство и благосклонное попечительство побуждают меня верноподданнейше просить Ваше Имп. Величество соблаговолить милостиво определить меня на вакантный пост ординарного профессора, уповая на то, что академический сенат в рассуждении наличия у меня необходимых к сему способностей сопроводит мою верноподданнейшую просьбу благоприятными свидетельствами. Умолкаю в глубочайшем уничижении,

Вашего Импер. Величества верноподданнейший раб Иммануил Кант.

Кёнигсберг
14 декабря 1758 г."

Собственно, какие тут могут быть споры.

Источник: Colonel Cassad


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.04 / Мнение: Бизнес на гипсе с нуля, история из Кирова

24.04 / Байден: Трамп может развернуть внешнеполитический курс США на 360 градусов

24.04 / Что происходит с певицей МакSим после тяжелой зависимости и когда она вернется на сцену

24.04 / Samsung представила моноблок All-in-One Pro

24.04 / Постоянный учащенный пульс может стать причиной тромбов в сердце

24.04 / Бани и сауны Магнитогорска вынужденно переходят на беспроституточное обслуживание

24.04 / Беглов предложил выпустить сотни тысяч скорпионов и тарантулов на улицы Москвы

24.04 / Рупор кремлевской пропаганды: Зам.министра обороны РФ Иванов отправлен в СИЗО

24.04 / В Петербурге начались учения по созданию атмосферы ада

24.04 / В Крыму запущена программа по клонированию туристов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика