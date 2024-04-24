Мнение: Бизнес на гипсе с нуля, история из Кирова

На Хабре вышел рассказ типичного малого предпринимателя, который вкатился в производство гипса, имея уже на шее ипотеку, потребительский кредит и… зарплату в 25 тысяч рублей (ссылка). Если бы речь шла о компьютерной игре, я бы сказал, что это высокий уровень сложности — многие начинают с куда как более выгодных позиций.

Поворотный момент истории тоже типичен для малого бизнеса — шапочный знакомый будущего бизнесмена продавал производство за 500 тысяч рублей, и герой истории решил рискнуть. Предприниматели обычно готовы ввязаться в сомнительное дело, даже зная, что финансовый успех отнюдь не предрешён: это является одной из главных наших отличительных черт. Подобных предложений всегда полно, но большая часть людей или просто отмахивается от них, или долго думает, а потом говорит «нет». Господин из Кирова, как видите, решил рискнуть.

Дальше всё как обычно: тяжёлая работа, найм сотрудников, рост продаж, покупка нового оборудования. Сначала предприниматель сушил гипсовые детали естественным образом, потом поставил тепловую пушку за пять тысяч рублей, потом купил два сушильных шкафа по 75 тысяч рублей каждый. Малый бизнес очень устойчив, пока владелец занимается всем лично, и пока он соблюдает финансовую дисциплину, держа свои личные потребительские расходы в узде.

Характерная примета нашего времени — львиную долю прибыли от бизнеса отбирает маркетплейс. Это очень неправильно, но так как маркетплейсы появились недавно, их ещё не успели законодательно отрегулировать, так что они выдаивают мелкий бизнес, вместо того чтобы конкурировать друг с другом. Полагаю, в итоге проблема решится, но это «в итоге» может занять 10-15 лет, что при нынешней скорости развития технологий — целая эпоха.

После выплаты аренды, зарплаты и тому подобного, у бизнесмена остаётся сейчас в среднем по 150 тысяч рублей в месяц: вполне достойно для не самого богатого в России полумиллионника. В регионах своя специфика, делать там деньги не всегда легко. Процитирую фрагмент:

Изначально я радовался, что плачу сотрудникам по 20 тысяч. Но радость заканчивалась в день, который шёл за днем выдачи зарплаты. Сотрудники за 20 тысяч получали зарплату и уходили в запой. Кто-то на день-два, кто-то на неделю, кто-то навсегда.

Когда я готовил заказы за двоих по 15 часов, пришло осознание, что нормальный стабильный, часто семейный сотрудник не может стоить 20 тысяч. Потому что ему надо кормить жену, ребенка, платить квартплату, ипотеку, машину содержать, а это, считай, как третий ребенок.

Теперь средняя зарплата у меня от 50 тысяч, а график парни формируют сами. Иногда пересматриваем условия. Мне лучше удержать человека, чем постоянно искать нового. Раньше я жалел деньги, сейчас радуюсь, что могу помогать ребятам платить по своим счетам.

Как показывает опыт, со временем такой маленький бизнес нередко развивается в бизнес побольше, с десятками сотрудников и с оборотами под миллиард рублей в год. Тогда владельца бизнеса начинают называть «буржуем», а также говорят, что он «удачно приватизировал советский завод», и что «ему повезло, у него был дядя в мэрии, который подкидывал заказы».

PS. Кстати, объясните мне, почему Вятке так до сих пор и не вернули её настоящее название?