Сложный тест на знание советских актеров: верно ответит только истинный знаток кино СССР

1. Какая актриса порадовала нас своей игрой во всех этих фильмах “Женитьба Бальзаминова”, “Отпуск за свой счет”, “Любовь и голуби”?

А) Людмила Гурченко

Б) Наталья Тенякова

В)Нина Дорошина

2. Кто из актеров блистал во всех трех кинолентах “17 мгновений весны”, “Молодая гвардия”, “Война и мир”?

А) Вячеслав Тихонов

Б) Василий Лановой

В) Олег Табаков

3. Назовите актрису, которая снималась в этих 3 кинолентах: “Тайна”Черных дроздов”, “Свадьба в Малиновке”, “Карнавальная ночь”.

А) Зоя Федорова

Б) Инна Ульянова

В) Тамара Носова

4. Укажите кто из актеров блистал во всех трех кинолентах: “7 стариков и одна девушка”, “Джентльмены удачи”, “Зайчик”?

А) Алексей Смирнов

Б) Георгий Вицин

В) Анатолий Папанов

5. Какая актриса снималась во всех этих фильмах: “Д`Артаньян и три мушкетера”, “Белорусский вокзал”, “Зеркало”?

А) Алиса Фрейндлих

Б) Маргарита Терехова

В) Любовь Соколова

6. Кто из советских актеров сыграл в этих трех фильмах: “Место встречи изменить нельзя”, “Гардемарины, вперед!” и “12 стульев”?

А) Александр Абдулов

Б) Зиновий Гердт

В) Евгений Евстигнеев

7. Назовите актрису, которая снималась в этих трех кинолентах: “Самая обаятельная и привлекательная”, “Здравствуйте, я ваша тетя”, “Моя морячка”.

А) Татьяна Васильева

Б) Ирина Муравьева

В )Людмила Иванова

Правильные ответы (проверьте себя):

1. — А) Людмила Гурченко

2. — А) Вячеслав Тихонов

3. — В) Тамара Носова

4. — Б) Георгий Вицин

5. — Б) Маргарита Терехова

6. — А) Александр Абдулов

7. — А) Татьяна Васильева