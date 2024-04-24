Байден плохо соображает и поэтому не пойдёт на теледебаты с Трампом

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Байден проигрывает Трампу по всем параметрам, пишет Fox Business со ссылкой на данные последнего опроса. Большинство избирателей считает, что нынешнему президенту незачем баллотироваться на второй срок. Без суфлёра Байден не способен к нормальному диалогу, и поэтому он откажется от теледебатов с Трампом. А это станет последним гвоздём в его предвыборной кампании.

Этот опрос, действительно, удручающий, потому что дело не только в том, что избиратели с подавляющим перевесом в 22 пункта считают Трампа лучшим президентом. Это ошеломляющее число с точки зрения того, как справляться с инфляцией, стоимостью жизни, о чём вы рассказываете в передаче каждый день, но и с точки зрения того, кто более компетентен и эффективен.

Трамп превосходит Байдена двузначными цифрами по уровню необходимого умственного и физического здоровья. Трамп почти вдвое опережает Байдена с разницей в 21 пункт. Лишь четверть избирателей, одна четверть — так что мы здесь говорим не только о республиканцах и консерваторах, но и о большом количестве независимых и демократов, — заявляют, что, по их мнению, нынешнему президенту незачем баллотироваться на второй срок.

И проблема для Джо Байдена, Стю, состоит в том, что он не станет лучше со временем, по мере приближения выборов. Мы же видим, что происходит, когда у него нет суфлёра поблизости. Он явно странный и лживый, выдаёт какие-то истории типа, не знаю, вот на прошлой неделе он заявил, что его дядя Боузи был съеден каннибалами. Это неправда.

Или что он был первым членом своей семьи, окончившим колледж. Это не так. Или что, став президентом, он унаследовал стремительно растущую инфляцию. И это не так. Я могу продолжать и дальше, но нас, само собой, поджимает время.

И в конце концов, именно поэтому я склоняюсь к мысли, что Джо Байден не будет участвовать в дебатах с Дональдом Трампом осенью. Он просто теряется, если ему заранее не написаны слова.

И если он уклонится от участия в этих дебатах — а их смотрят 70-80 миллионов человек, — то это, по крайней мере, на мой взгляд, станет последним гвоздём в его предвыборной кампании.

Дата выхода в эфир 22 апреля 2024 года.