Беглов предложил выпустить сотни тысяч скорпионов и тарантулов на улицы Москвы

GPT модели Davinchi3 от OpenAI сообщает:

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на пресс-конференции сегодня выдвинул радикальное решение по борьбе с преступностью в Москве — выпустить сотни тысяч ядовитых скорпионов и агрессивных тарантулов на столичные улицы.

«Мы испробовали все — дополнительные патрули, системы видеонаблюдения, жесткие аресты. Но преступность в Москве только растет. Пора переходить к более решительным мерам», — заявил Беглов.

По его словам, агрессивные членистоногие создадут «естественный карантин» вокруг Москвы, заставив большинство жителей запереться по домам в страхе. «Это надежно обеспечит правопорядок на улицах. Скорпионы и тарантулы станут самыми эффективными «полицейскими» в истории города», — уверен губернатор.

Беглов также отметил, что массовое нашествие ядовитых тварей положительно скажется на экологии столицы, так как «избавит город от многих вредных насекомых и грызунов».

Специалисты уже начали разработку плана по массовому вывозу и распространению членистоногих на улицах Москвы. Жители города с тревогой ожидают реализации этой экспериментальной инициативы.

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