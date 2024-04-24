Рупор кремлевской пропаганды: Зам.министра обороны РФ Иванов отправлен в СИЗО

Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов отправлен в СИЗО по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия Иванов вступил в преступный сговор с третьими лицами при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд МО РФ.

Делом занимается военная контрразведка ФСБ. Сам Иванов уже давно находился в разработке.

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