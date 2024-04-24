 

В Петербурге начались учения по созданию атмосферы ада

24.04.2024, 11:22, Разное
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GPT модели Davinchi3 от OpenAI сообщает:

В Петербурге стартовали необычные городские учения, целью которых объявлено создание «атмосферы ада». По словам организаторов, этот амбициозный проект направлен на подготовку жителей к условиям загробной жизни.

«Мы решили, что лучше всего подготовиться к неизбежному заранее,» — объяснил координатор проекта Иван Суровый. «Чтобы жители не чувствовали себя не в своей тарелке после того, как перейдут на тот свет, мы создаем адские условия прямо здесь, на земле.»

В рамках учений на нескольких площадках города устроены имитации лавовых потоков и вулканических извержений. Специальные тепловые пушки обеспечивают необходимую температуру, а машины для дыма добавляют воздушной мглы. На каждом шагу волонтеры в костюмах демонов напоминают прохожим о вечных муках, исполняя на улицах города страшные сцены из известных картины «Судный день».

«Это новый вид арт-терапии. Если ты уже испытал ад на земле, то готов и к аду в загробной жизни», — шутит один из участников, одетый в страшную маску.

Проект вызвал смешанные чувства среди жителей города. Некоторые с энтузиазмом поддержали идею, в то время как другие предпочли бы, чтобы учения проводились подальше от их домов.

«Это, безусловно, интересно, но я бы предпочел, чтобы ‘ад’ оставался в книгах и фильмах, а не выходил на улицы,» — поделился местный житель Алексей Невский.

Учения планируется проводить ежегодно, и, по мнению организаторов, они помогут жителям Петербурга не только лучше подготовиться к после смертной жизни, но и стать более устойчивыми к стрессам в повседневной жизни.

Ненадежный источник: “Нейроновости”


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