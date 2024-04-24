Летальное ДТП и кома: заявлено о гибели скандального блогера Лены Миро

Новость о кончине Миро первыми распространили сплетники через телеграм-канал Админ-Аншлак, специализирующийся на слухах и интригах. По слухам, блогер попала в аварию в США, после чего впала в кому и в конечном итоге скончалась.

Сообщается, что она провела долгое время в коматозном состоянии, а недавно ушла из жизни. Ее мать якобы отправилась на похороны, в то время как отец отказался присутствовать, заявив: “Ее карма настигла ее, она сама виновата”.

Елена Мироненко родилась в Старом Осколе, Белгородская область. После окончания школы она поступила в Воронежский институт и стала переводчиком-синхронистом с английского языка. Проведя время в Лондоне, где она работала организатором вечеринок, Лена вернулась в Москву.

По возвращении она работала личным переводчиком у генерального директора крупной компании, но затем решила начать свой блог. В своих публикациях она специализировалась на скандальных заявлениях о звездах и не только о них.

Миро открыто осуждала женщин с лишним весом, обзывая их “толстыми курицами и свиньями”, а мужчин называла “глупыми”. Ее атаки на звезд были настолько болезненными, что некоторые из них реагировали агрессивно. Например, Ольга Орлова пригласила Лену на ужин после обвинений в пластической хирургии, чтобы продемонстрировать отсутствие каких-либо изменений на своем лице.

Лолита Милявская высказала сочувствие по поводу смерти Лены и отметила, что “некоторые худые люди очень злые”. Она также прокомментировала, что толстые женщины все замужем и у них есть секс, в отличие от худых. Однако Лола сама развелась, как предсказывала Лена.