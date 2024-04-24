 

При водочном алкоголизме желтеют белки и краснеет нос

24.04.2024, 9:43, Разное
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Хирург Александр Умнов поделился сведениями о том, как по внешним признакам можно определить людей, страдающих зависимостью от крепких алкогольных напитков, особенно водки.

По словам Умнова, у людей с водочным алкоголизмом желтеют белки глаз и кожа, а нос приобретает красноватый оттенок. Это происходит из-за нарушений оттока желчи и резкого скачка давления.

Кроме того, на коже таких людей часто возникают раздражения, сыпь, язвочки, сильная сухость, шелушение и ранние морщины. Под глазами у водочных алкоголиков часто появляются неубираемые мешки и синяки.

Отечность также является характерным признаком водочного алкоголизма. Мимика портится: лоб становится напряженным, а подбородок и губы расслаблены. Даже у худых людей появляется сильная отечность по всему телу.


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