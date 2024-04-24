 

Промышленность и в этом году останется главной целью хакеров

24.04.2024, 8:30, Разное
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Анна Кулашова, директор “Лаборатории Касперского” в РФ и странах СНГ, подчеркнула, что промышленность остается главной целью хакеров и в текущем году. Основные атаки будут направлены на крупные промышленные предприятия, сектор финансов и государственные учреждения. Кроме того, они будут пытаться взламывать средства массовой информации.

Кулашова отметила, что количество кибератак в РФ снижается, но хакеры становятся более изощренными, в том числе используют искусственный интеллект. Эти технологии также могут быть направлены на обычных пользователей.

Ранее было сообщено о более чем 200 тысяч уязвимых сайтов по всему миру. Также хакеры атаковали более 19 миллионов пользователей Android из России.


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