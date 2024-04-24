«Московская Марджори» Тейлор Грин — полезная идиотка Путина и настоящая предательница Америки

Каждый раз, когда безумная блондинка-мушкетон Марджори Тейлор Грин открывает свой большой, громкий, наполненный ругательствами рот, я чувствую, что некоторые из клеток моего мозга спонтанно умирают.

С тех пор, как она впервые появилась на сцене в Вашингтоне после выборов 2016 года, «MTG» зарекомендовала себя как болтливая, умственно отсталая, шокирующе бесстыдная, привлекающая внимание политическая Барби, для которой ни одна теория заговора не является настолько сумасшедшей, чтобы ее отвергнуть.

Она заявила, что массовые расстрелы, подобные тем, что произошли в начальной школе Сэнди Хук в Коннектикуте и средней школе Марджори Стоунман Дуглас в Паркленде, штат Флорида, были операциями «под ложным флагом».

Она предположила, что теракты 11 сентября были частью правительственного заговора и что ни один самолет не врезался в Пентагон.

Она сказала, что лесные пожары в Калифорнии могли быть вызваны космическим лазером, которым управляла еврейская клика, в которую входила банковская фирма Ротшильдов.

Она утверждала, что Билл и Хиллари Клинтон убили своих политических соперников, в том числе Джона Кеннеди-младшего, в авиакатастрофе.

Она поддерживала безумную чушь QAnon о кроличьей норе о том, что ведущие демократы причастны к торговле детьми в целях сексуальной эксплуатации, поклонению сатане и каннибализму.

На самом деле, полный список ошеломляюще идиотских комментариев и убеждений Тейлора Грина настолько велик, что в этой колонке буквально не хватит места, чтобы процитировать их все.

Однако, что ошеломляет, ничто из этого не остановило ее восхождение к одному из самых влиятельных голосов в Республиканской партии — и одному из самых опасных.

В эти выходные ее гнусные выходки достигли апогея, когда она возглавила кампанию, направленную на то, чтобы помешать Америке предлагать поддержку Украине, Израилю и Тайваню, которые срочно нуждаются в помощи в области безопасности для защиты от безжалостных тоталитарных режимов России, Ирана и Китая.

Республиканцам не должно было быть сложно поддержать этот законопроект.

Когда трое исторических врагов Америки угрожают свободе и демократии, у сверхдержавы № 1 в мире есть моральный долг и очевидные корыстные интересы — использовать свою финансовую и военную мощь, чтобы помочь целям защитить себя.

Если нет, то зачем претендовать на звание лидера свободного мира?

И не надо рассказывать мне всю эту неискреннюю болтовню о том, что США должны отказаться от своей обязанности и сосредоточиться на внутреннем хаосе на южной границе.

Как говорили многие консервативные комментаторы, такие как Бен Шапиро, нация может и должна быть вполне способна делать обе вещи одновременно.

Тем не менее, Марджори Тейлор Грин (республиканец от штата Джорджия), похоже, намерена заставить Америку снять с себя всю ответственность за защиту свободы и демократии и сделать за них грязную работу диктаторов.

Особенно что касается войны на Украине, в ходе которой Москва Марджори стала главным «полезным идиотом» Владимира Путина.

Эта фраза уместна, поскольку именно другой Владимир, основатель Советского Союза Ленин, как полагают, первым использовал эту презрительную фразу для описания наивных, легко манипулируемых сторонников коммунистов на Западе, которые извергали пророссийскую пропаганду, не понимая злонамеренных намерений СССР.

Ленин любил то, что эти идиоты делали от его имени, но в то же время презирал их за предательскую глупость.

Нынешний Владимир будет относиться точно так же к таким людям, как Тейлор Грин, чья угодливая Кремлю риторика сделала ее любимицей российских государственных СМИ.

Три недели назад она появилась в подкасте Стива Бэннона «Военная комната» и повторила чепуху Путина о том, что Украина ведет «войну против христианства», а Россия «защищает религию». Она даже ложно заявила, что украинское правительство казнит священников.

На самом деле именно Россия пытает, похищает и убивает десятки украинских религиозных лидеров.

А на слушаниях в Комитете по надзору Палаты представителей на прошлой неделе Тейлор Грин еще раз повторил путинскую чепуху о том, что Украина захвачена нацистами – только для того, чтобы быть исправленным выдающимся историком Тимоти Снайдером, который отметил, что ни одна крайне правая партия никогда не получала более 3% поддержки. на украинских выборах, тогда как в российскую армию «входят откровенно нацистские формирования» и «само правительство носит фашистский характер и ведет войну, которая включает в себя депортацию десятков тысяч детей, открытое намерение уничтожить государство, а также массовые пытки».

Снайдер заключил: «Поэтому, если есть кто-то, кто искренне обеспокоен прекращением фашизма или расизма, вы хотели бы остановить Россию».

Тейлор Грин, к сожалению, слишком туп или заблуждается, чтобы это понять, но, к счастью, спикер палаты представителей Майк Джонсон (республиканец от штата Луизиана) нет, и в субботу в результате двухпартийного соглашения с демократами был принят законопроект об иностранной помощи на сумму 95 миллиардов долларов.

Прежде чем разрешить решающее голосование, он объяснил: «Я считаю, что [президент Китая] Си [Цзиньпин], Владимир Путин и Иран действительно являются осью зла. Я думаю, что они скоординированы в этом вопросе. Я думаю, что Владимир Путин продолжит марш по Европе. Я собираюсь предоставить возможность каждому члену Палаты представителей проголосовать за свою совесть и свою волю. Ради этого я готов пойти на личный риск, потому что мы должны поступать правильно. И история нас рассудит».

Он прав, и история рассудит его так.

Но предсказуемым ответом Тейлора Грина было требование его увольнения.

«Выступление Майка Джонсона окончено», — заявила она в воскресенье в эфире Fox News. «Он должен поступить правильно, уйдя в отставку и позволив нам двигаться вперед в рамках контролируемого процесса. Если он этого не сделает, его уволят».

И в чем, по ее мнению, было его преступление?

«Он предал Америку. Он предал избирателей-республиканцев».

Хм.

Недавний опрос American Action Network, правозащитного подразделения Форума лидеров Конгресса, показал, что 56% «традиционных республиканцев» выступают за помощь Украине.

Таким образом, Джонсон не предал избирателей-республиканцев.

А что касается предательства Америки, то не его подбадривают российские государственные СМИ и Владимир Путин.

Это Москва Марджори, полезная идиотка.

Пирс Морган (New York Post)