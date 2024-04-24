Мнение «аналитика»: О резонансном провале Владимира Путина… Облажался по полной?

Слово было сказано давно, а эхо его всё ещё гуляет по коридорам и кулуарам.

В России нашумевшее интервью президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, обсуждено, обсмеяно и забыто. В отличие от Америки. Там резонанс от него всё ещё ощущается в политических кругах.

И не просто резонанс.

Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл заявил, что бывший ведущий Fox News Такер Карлсон… дал мегафон президенту России Владимиру Путину во время хвалебного интервью в начале этого года. «Я думаю, что демонизация Украины началась с Такера Карлсона, который, по моему мнению, оказался там, где ему и следовало быть все это время: он брал интервью у Владимира Путина», — резюмировал сенатор, имея в виду двухчасовое интервью в феврале. Оно вызвало широкую критику в #США, так как Такер Карлсон не оспаривал сомнительные заявления и утверждения Владимир Путина.

И это возымело эффект. «Он убедил многих рядовых республиканцев в том, что, возможно, это [участие США в конфликте России и Украины] было ошибкой», — указал Митч Макконнелл, которого цитирует «The Hill». Он отметил, что Владимир #Путин доминировал в интервью, практически не давая оппоненту возможности задавать вопросы, поскольку он рассказывал о российской истории, распаде Советского Союза и угрозе советской экспансии. Всё это позволило продвинуть «кремлёвский нарратив» в американские массы. И, возможно, надолго затормозило принятие пакета военной помощи Киеву.

Вопрос сдвинулся с мёртвой точки только после ЧП, к которому ни Москва, ни Киев не имеют ни малейшего отношения. Обмен ударами между Израилем и Ираном заставил задуматься о перспективах «большой войны» на Ближнем Востоке. И это побудило американских парламентариев встряхнуться.

Чо ж, мир динамичен по определению. И было бы странно ожидать, что какие-то «волшебные слова» всё изменят раз и навсегда. Но в любом случае, своим интервью Владимир #Путин выиграл для России пару важных месяцев, за которые угроза обрушения линий обороны ВСУ стала вполне реальной. И, как уверяют сейчас даже западные эксперты, запоздавший 60-миллиардный пакет не позволит переломить ситуацию в пользу Украины. Впрочем, тут сколько людей — столько и мнений.

Ну а Такер Карлсон, похоже, проникся к российскому президенту большей симпатией. «Меня обвиняли в том, что я поддерживаю [Владимира] Путина, но это не совсем так, — заявил он после интервью, уже сам выступая в качестве интервьюируемого в программе Гленна Бека BlazeTV+. — Но даже если бы я стал таким [путинистом], это тоже нормально. Я взрослый человек, американский гражданин, мне может нравиться или не нравиться кто угодно. Я могу иметь любое мнение», — подчеркнул журналист. И, похоже, его личные суждения также оказали значительное влияние на взгляды республиканцев относительно причин и природы «украинского кризиса». Это намедни признал Митч Макконнелл.

Ну и у кого после всего этого язык повернётся назвать интервью российского лидера «провальным»?

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