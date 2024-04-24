 

Рупор кремлевской пропаганды: “Главная цель – ослабление и разгром России”

24.04.2024, 2:27, Разное
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"Главная цель – ослабление и разгром России". Об ответственности Польши за развязывание второй мировой войны

(с) Виктор Зубачевский

https://cyberleninka.ru/article/n/glavnaya-tsel-oslablenie-i-razgrom-rossii-otvetstvennost-polshi-za-razvyazyvanie-vtoroy-mirovoy-voyny/viewer – цинк

Моя позиция на этот счет давно изложена в статье "Пакт Молотова-Риббентропа. 10 причин не переживать за судьбу Польши".

Источник: Colonel Cassad


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