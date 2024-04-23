 

Equal Leaks: в Марокко начали продавать смартфон Google Pixel 8a до презентации

23.04.2024, 19:10, Разное
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Перед официальной презентацией на конференции Google I/O 2024, в марокканских магазинах уже доступен новый смартфон Google Pixel 8a, пишет Telegram-канал Equal Leaks.

Смартфон доступен в версии 8/128 ГБ за 4750 марокканских дирхам (примерно 43,6 тыс. рублей) и представлен в синем и зеленом цветах. Комплектация включает помимо самого устройства провод для зарядки, переходник USB-C на USB-A и скрепку для изъятия SIM-лотка, как показано на видео от продавца.

По слухам, Google Pixel 8a будет оснащен 6,1-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2400×1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц, достигающей пиковой яркости в 1400 нит. Производительность обеспечит фирменный чип Google Tensor G3, 8 ГБ оперативной памяти и накопитель на 128 или 256 ГБ.

Камера смартфона будет двойной: основная на 64 Мп и ультраширокоугольная на 13 Мп. Аккумулятор емкостью 4500 мАч поддержит проводную зарядку на 27 Вт и беспроводную, характеристики которой пока не разглашаются.


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