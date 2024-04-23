Мнение «аналитика»: О наполеонах и наполеончиках… Урок не впрок?

Недавно предприниматель Илон Рив Маск одну умную вещь сказал. Только вы не обижайтесь. И вы тоже. И вы.

Он заявил почти буквально: «Ну и дураки же вы все, раз ни у кого нет годного плана по Украине». Мол, никто не знает, как это всё закончить. И это беда прежде всего для Украины.

И тут всплыл в памяти… Наполеон Бонапарт.

Это невысокого роста забияка-корсиканец едва ли не с детства исповедовал принцип: «главное ввязаться в драку, а там посмотрим». И ввязывался, и дрался, и так вознёсся на императорский престол. И, затеяв совсем уж неудачную драку, оказался низвергнутым на остров Святой Елены.

Наполеон давно закончил свой бренный путь. Но его главный жизненный принцип остался бродить по умам. Как бы подтверждая, что на чужих ошибках способны учиться немногие.

День за днём последователи Наполеона во что-нибудь обязательно ввязываются, не глядя. Если не в безнадежные драки, то в крайне сомнительные предприятия. Деловые, финансовые, личные… А потом, посмотрев, горестно подсчитывают убытки.

Меж тем умные люди давно поняли верность обратного: не начинай драку, если не знаешь, как её закончишь. ©

В отличие от наполеоновского, этот принцип, быть может, не такой благозвучный. Но зато эффективный.

И в быту — тоже. В общем, не начинайте…, если…

Не принимайте никаких обязательств, если не понимаете, когда и как вы сможете их исполнить вне зависимости от перемены любых обстоятельств личной жизни.

Не запускайте новый #бизнес, если не имеете чёткого плана как его развивать и — главное! — как и при каких условиях решите его закончить для себя.

Не открывайте позицию по любым финансовым инструментам, если не представляете, когда и каким образом будете её закрывать – как по стоп-лоссу, так и по тейк-профиту.

Простые, казалось бы, правила… Но как много народа о них забывает в горячке бурной деятельности! Увы, все глядят в Наполеоны. ©

И вот эта сентенция появилась в Альманахе ещё дюжину лет назад. А #ЖЖ о ней любезно напомнил именно сегодня.

Потому что актуальность её снова на высоте. Увы. Потому что — см. выше — ни у кого нет плана по Украине, кроме одного: драться. До тех пор, пока не останется кто-нибудь один.

Коллективный Запад при этом почти ничем не рискует и почти ничего не тратит, кроме денег, которые сам же и «печатает». #Украина — рискует всем и тратит всё. Весь свой потенциал, всё своё будущее на поколения вперёд. Ну а #Россия… Траты капитала, как финансового, так и человеческого, пока на минималках, #экономика пока устойчива, но…

На что всё-таки надеются в Кремле?

И зачем ввязались именно в то, чему теперь конца не видно?

Настолько все эти «старики в самом расцвете сил» захотели в наполеоны?

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