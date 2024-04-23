 

Рак поджелудочной железы: вызовы и признаки

23.04.2024, 18:00, Разное
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Рак поджелудочной железы представляет собой одно из самых сложных онкологических заболеваний, характеризующееся быстрым и агрессивным развитием, делая его трудноизлечимым. Эксперты подчеркивают, что особенно опасна протоковая аденокарцинома, которая быстро дает метастазы, затрагивая другие органы, такие как печень, желудок и кишечник.

По словам онколога Лианы Садыковой, за последние годы заболеваемость раком поджелудочной железы значительно возросла, особенно среди женщин. Она подчеркнула, что это заболевание входит в топ-5 наиболее тяжелых форм рака, уступая лишь раку молочной железы, легкого, желудка и кишечника.

Первые признаки рака поджелудочной железы часто связаны с ухудшением общего состояния: усталость, слабость, железодефицитная анемия, повышенный уровень сахара в крови и расстройства пищеварения. На поздних стадиях возникают более выраженные симптомы, включая боли в правом подреберье, желтуху, интоксикацию, резкую потерю веса и увеличение живота.

Несмотря на сложности в диагностике и лечении, современная онкология предлагает новые методики, способствующие прогрессу в лечении и улучшению качества жизни пациентов с раком поджелудочной железы.


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