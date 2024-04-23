 

WCCFTech: новый iPhone 16 получит сенсорные кнопки включения и регулировки звука

23.04.2024, 18:00, Разное
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Согласно порталу WCCFTech, предстоящие смартфоны iPhone 16 обзаведутся сенсорными кнопками для регулировки громкости и включения. Для этого используются две специальные микросхемы SiP (system in package), производимые компанией ASE. Для обеспечения производства этих микросхем ASE расширила свои возможности и планирует начать поставки в третьем квартале.

Изначально планировалось установить сенсорные кнопки в флагманские модели iPhone 15 Pro и 15 Pro Max, однако из-за технических проблем от этой идеи пришлось отказаться. Теперь, с учетом готовности ASE начать поставки, вероятность отсрочки выпуска новых моделей минимальна.

Информацию о сенсорных кнопках пока не подтвердили авторитетные источники, поэтому считается утечкой, подтверждение которой может не состояться.

Ожидается, что в серии iPhone 16 будут использоваться твердотельные кнопки для действий и спуска затвора камеры, а элементы управления громкостью и включения станут емкостными. Презентация новых моделей ожидается осенью 2024 года.


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