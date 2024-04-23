Американская помощь не поспеет до российского наступления

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Украинские военные опасаются скорого наступления российских сил, так как полагают, что РФ не собирается ждать возобновления американских поставок в полном объёме, пишет обозреватель The Independent Аскольд Крушельницкий. При этом Крушельницкий указывает на нынешнее плачевное состояние запасов ВСУ, а также на низкий моральный дух солдат.



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Киев почувствовал облегчение после одобрения палатой представителей конгресса США дополнительной военной помощи стране после нескольких месяцев политической борьбы. Однако украинские военные опасаются российского наступления до прибытия новых партий вооружения и боеприпасов, пишет обозреватель The Independent Аскольд Крушельницкий.

Владимир Зеленский, командующий вооружёнными силами страны Александр Сырский и глава военной разведки Кирилл Буданов — все предсказали крупное наступление России, которое начнётся в мае или к июню. Однако среди украинских военных широко распространено мнение, что РФ не собирается ждать, пока поставки из США возобновятся в полном объёме. И они считают, что уже видят тому подтверждение: российские силы наращивают атаки на востоке Украины.

В Пентагоне отметили, что первые поставки из США могут поступить до конца апреля. США могут отправить вооружение, которое уже находится на базах их собственных вооружённых сил, дислоцированных в Европе, и пополнить его позже.

Впрочем, The Independent предупреждает, что сейчас Вооружённые силы Украины серьёзно ограничены в своей способности защищать 600-километровую линию фронта из-за нехватки боеприпасов для артиллерийских и ракетных систем, необходимых для отражения российских атак и обеспечения прикрытия своих войск.

При этом непрерывные атаки российских сил утомили украинских военных и привели к тяжёлым потерям. Более того, длительное отсутствие американской военной помощи и сокращение поставок подорвало моральный дух украинцев. Некоторые также встревожены безразличием, с которым они столкнулись в Вашингтоне.

«Мы знаем, что российские силы склонны к импульсивным решениям и могут принимать неожиданные планы. Поэтому предсказать, что они собираются предпринять, сложно, и вы должны иметь это в виду. Любая активизация российских атак усложнит нашу работу, и мы готовимся к любым неожиданностям. В то же время местные власти в течение последних месяцев строили новые и укрепляли существующие укрепления по всей линии фронта», — заявил представитель ВСУ капитан Дмитрий Плетенчук.