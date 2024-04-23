Учёные доказали российское происхождение картофеля

В Государственной публичной исторической библиотеке состоялась презентация 26-го тома монографии «Мифы о России».

Автор исследования убедительно доказал, что родина картофеля – Новгород Великий. Именно славяне стали первыми в мире употреблять клубни в пищу.

– Древнейшие рукописи свидетельствуют, что картошку наши предки окультурили ещё в начале X века. Секрет исконно славянских клубней был утрачен во время Смуты, поэтому культуру выращивания картофеля пришлось возвращать Петру Великому уже как западное новшество, – рассказал историк.

Проанализировав сотни архивных материалов и мемуаров современников, он пришёл к однозначному выводу – истинной причиной татаро-монгольского нашествия на Русь и незаконной агрессии немецких псов-рыцарей против Новгорода был отказ русских князей продать Западу клубни картофеля.

– К началу XIII века коллективный Запад понял, что благодаря картошке русские княжества скоро будут доминировать во всём мире. Поэтому Ватикан золотом проплатил поход Батыя, а сами католики пошли в крестовых поход на наши северные земли, – пишет эксперт.

Несмотря на все ухищрения западных интервентов и примкнувших к ним татаро-монгольских захватчиков, русским князьям удалось сохранить секрет картофеля. Тогда папа римский распорядился организовать несколько военно-монашеских орденов, уничтожавших посевы в России и вывозивших семена и саженцы. Итогом многовекового противостояния стало прекращение выращивания картошки на территории нашей стран. Последние клубни хранились в Троицко-Сергиевом монастыре и были украдены агентами Ватикана в 1609 году. После этого картофель начал выращиваться по всей Европе и вернулся в Россию только в начале XVIII столетия.

—