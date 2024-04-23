В школах Марселя начнут преподавать историю Франции с момента появления ислама

Горсовет Марселя поддержал пересмотр принципов преподавания истории Франции в городских школах – соответствующую фетву на голосование вынес мэр Абдул аль-Хинзири.

Отныне вместо королевств Меровингов и Каролингов марсельские дети будут изучать появление ислама и его распространения на территорию северной Африки и южной Франции.

– Большинству детей в Марселе не интересно изучать историю короля Хлодвига или Карла Великого. Эти персонажи не имеют никакого отношения к современной французской культуре и религии, – сказал мэр.

Также из учебников уберут упоминания о победе графа Роланда над маврами при Ронсевале, а саму эту битву планируют признать фейком.

– У меня 11 детей, и я рад, что им не придётся в школе изучать всех этих Пипинов Коротких, – говорит случайный житель Марселя, опрошенный местным телевидением. – Что ещё важнее – из учебников наконец-то пропадут изображения людей и животных. Этим языческим символам не место в детской литературе.

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