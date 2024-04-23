Почему полезно употреблять куриную или говяжью печень?

Диетолог Маргарита Арзуманян поделилась, почему различные виды печени столь ценны для здоровья. Она отметила, что субпродукты, включая печень, обладают множеством полезных свойств, не уступающих мясу, и при этом доступны по цене. Печень характеризуется отличным усвоением и почти отсутствием противопоказаний для ее употребления.

Печень курицы и говядины особенно полезна для укрепления иммунитета, благодаря высокому содержанию железа и важных витаминов. Эти продукты также являются богатым источником белка, витаминов группы B, витамина A, фолиевой кислоты, селена и цинка. Диетолог рекомендует употреблять говяжью или куриную печень в недельном рационе в количестве до 200 граммов.

Помимо этого, важно включать в рацион печень трески, так как она является значительным источником витамина D.

Эти рекомендации помогут не только улучшить состав крови, но и поддержать общее здоровье и иммунную систему.