 

Почему полезно употреблять куриную или говяжью печень?

23.04.2024, 11:24, Разное
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Диетолог Маргарита Арзуманян поделилась, почему различные виды печени столь ценны для здоровья. Она отметила, что субпродукты, включая печень, обладают множеством полезных свойств, не уступающих мясу, и при этом доступны по цене. Печень характеризуется отличным усвоением и почти отсутствием противопоказаний для ее употребления.

Печень курицы и говядины особенно полезна для укрепления иммунитета, благодаря высокому содержанию железа и важных витаминов. Эти продукты также являются богатым источником белка, витаминов группы B, витамина A, фолиевой кислоты, селена и цинка. Диетолог рекомендует употреблять говяжью или куриную печень в недельном рационе в количестве до 200 граммов.

Помимо этого, важно включать в рацион печень трески, так как она является значительным источником витамина D.

Эти рекомендации помогут не только улучшить состав крови, но и поддержать общее здоровье и иммунную систему.


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