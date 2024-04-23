 

Варочко: программа летных испытаний ракет «Ангара» предполагает 6 пусков

23.04.2024, 11:23, Разное
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Летные испытания семейства российских ракет-носителей “Ангара” потребуют дополнительных запусков ракет легкой и тяжелой модификаций, пишет РИА Новости, ссылаясь на генерального директора Центра имени Хруничева Алексея Варочко.

Программа летных испытаний предполагает три старта легкой версии ракеты “Ангара-1.2” и три старта тяжелой версии “Ангара-А5”. На первом этапе Опытно-конструкторских работ “Амур” запланирован один пуск ракеты “Ангара-А5”.

“Амур” – это комплекс для ракет “Ангара” на космодроме Восточный.

Количество пусков ракет “Ангара” в целом будет определяться потребностями государственных или коммерческих заказчиков.

Тяжелая ракета “Ангара-А5” стартовала с Восточного 11 апреля с третьей попытки, выведя на орбиту спутник “Гагаринец”. “Роскосмос” заявил, что “Ангара-А5” выполнила все задачи во время испытательного пуска.


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