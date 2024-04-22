Рупор кремлевской пропаганды: День рождения Ленина

День рождения Ленина

Сегодня день рождения величайшего революционера в истории человечества. Он не бегал с авторматом и не ходил на демонстрации под полицейские дубинки, он был занят более сложным – создавал идею и организацию, без которой любая идея – беллетристика.

Ленина не нужно цитировать, боготворить или проклинать, его важно читать.

Сегодняшней массовой псевдоинформированностью и псевдообразованием, при которых любое знание всегда частично, эклектично и поэтому совершенно бесполезно – правящая миром преступная система сохраняется и воспроизводится. Нас отучили от собственного интеллектуального и духовного поиска. Даже элементарные причинно-следственные связи в повседневной устанавливать оказывается сложнее, чем достигать зияющих вершин технологического варварства, которое создает новые, все более извращенные формы рабства.

Не понимая Ленина, невозможно разобраться не только в нашей истории, но и в логике любых событий прошлого века, в котором и семена и бомбы под почвой настоящего.

Живая мысль Ленина недоступна глупцам и циникам, всегда имеющими под рукой все удобные ответы на все неудобные вопросы. Разорвать цельную мысль гения на сотни формул и цитат, чтобы жонглировать этим к месту не месту в собственных интересах – это не понимать его мысли.

Ни на одного другого исторического персонажа не вылито столько грязи, сколько на Ленина, вокруг ничьего другого имени не создано столько фейков, сплетен, ярлыков и ложных мифов. Кажется, что с прошествием всего этого времени, он становится всё более опасен и неудобен.

Мы не обязаны думать или видеть историю одинаково. Но сама способность думать и интересоваться историей – это наше главное отличие от остального живого мира.

Видимо, в спирали развития общества и вселенной есть некие законы постоянной смены старого новым, и в этом смысле очень наивно говорить о бессмертии каких-то наших временных истин. Наверное, с ленинскими идеями можно и нужно спорить. Но чтобы это не выглядело так глупо и смешно, как сегодня, до этого следует дорасти – интеллектуально и духовно. А это тяжелая работа, к которой мало кто из нынешних критиков Ленина готов.

(с) Олег Ясинский

https://t.me/olegyasynsky – цинк

С днем рождения, Ильич.

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