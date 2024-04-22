Мнение: Вопрос про социальные лифты
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Вот объясните мне про «неработающие» социальные лифты. Посмотрим для примера на армию. Как говорил Пётр I, «плох тот солдат, который не мечтает стать генералом». Однако мечта мечтой, но генералов в армии — примерно один на тысячу, так что стать генералом каждый солдат не может: генеральских должностей арифметически не хватит. И это не сбой в системе, не ошибка, не сломанный социальный лифт: это вот так армия устроена, в любой стране.
Или посмотрим на стройку. Вот есть строительная бригада: штукатур, маляр, электрик, другие рабочие. Если социальный лифт работает, то, как думают некоторые наивные души, хотя бы годам к сорока каждый должен подняться на ступеньку вверх, до бригадира. Однако в бригаде 8 человек, а бригадир только один. Таким образом, большая часть рабочих даже на одну ступеньку вверх вырасти не сможет — руководящих мест недостаточно.
И ещё одна «несправедливость». Если ребёнок родился в обеспеченной семье, получил хорошее образование, то к 20 годам его положение гораздо лучше, чем у тех, кому со стартом не повезло. Но сделать с этим ничего нельзя, так как возможность дать детям хороший старт — это важнейшая составляющая социальных лифтов.
Обратите внимание: вышесказанное верно и для СССР, и для России. Мест на верхних этажах мало, и дефицит усугубляется тем, что стартовые условия у некоторых лучше, чем у других. Два сына Иосифа Виссарионовича стали генералами. Это значит, что у детей простых рабочих, не говоря уже о детях лишенцев или «врагов народа», шансов дорасти до генеральских погон было ещё меньше.
Теперь про главное отличие России от СССР. В Советском Союзе доступ к кнопкам лифта был для простых граждан закрыт: вырасти хотя бы до бригадира можно было исключительно с одобрения более высокого начальства. Единственный способ подняться на этаж вверх при социализме — убедить начальство, что ты заслуживаешь повышения. Не умеешь строить хорошие отношения с начальством? Так и останешься внизу: даже если ты действительно хороший специалист, повышать тебя будут только от безысходности, когда заменить совсем уж некем будет.
В современной России это ограничение снято. Пример из жизни. Мой старый знакомый много лет назад был уволен с госслужбы за независимый характер: проявил принципиальность в конфликте с высоким чином. После увольнения пошёл работать автослесарем, стал крепким специалистом. Начал работать на себя: сначала лично чинил машины клиентов, потом нанял работников, переехал в помещение побольше, поставил дополнительные подъёмники. Бухгалтерию конкретно этого автосервиса я не смотрел, но по аналогии с другими предприятиями могу уверенно предположить, что личный доход предпринимателя был вполне сопоставим с генеральской зарплатой.
Этот пример — стандартная капиталистическая история, которая никого не удивляла в Российской Империи (см. мемуары маршала Жукова), и которая никого не удивляет сейчас. В современной России таких сделавших-себя-самих — полно. У нас миллионы предпринимателей, и почти все они начинали с нуля. Тех, кто начинал с удачной приватизации обломков советской экономики, в процентном отношении очень немного: меньше 5% точно.
В Советском Союзе этот социальный лифт был заколочен накрепко. Малого бизнеса тогда практически не было: для русских, во всяком случае. Некоторые указывают на «сталинские артели», однако сталинские артели не имеют ничего общего с бизнесом — они были по сути теми же колхозами, то есть тоже были жёстко встроены в вертикаль. Подняться на социальном лифте, не работая на государство и не строя отношения с начальством, было в СССР почти невозможно. Если бы моего знакомого из примера выше уволили со службы в 1970-е, свой автосервис он бы открыть не смог: разве что маленький, «гаражный», на полукриминальных началах.
Так вот, повторю вопрос из начала поста. Объясните мне, пожалуйста, чем плох современный русский социальный лифт? Почему в блогах регулярно пишут про «неработающие социальные лифты»? Что конкретно в нашем социальном лифте не так? В какой реальной стране социальные лифты работали лучше, чем в России сейчас?
Источник: Место для дискуссий
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