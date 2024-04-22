Мнение: Вопрос про социальные лифты

Вот объясните мне про «неработающие» социальные лифты. Посмотрим для примера на армию. Как говорил Пётр I, «плох тот солдат, который не мечтает стать генералом». Однако мечта мечтой, но генералов в армии — примерно один на тысячу, так что стать генералом каждый солдат не может: генеральских должностей арифметически не хватит. И это не сбой в системе, не ошибка, не сломанный социальный лифт: это вот так армия устроена, в любой стране.

Или посмотрим на стройку. Вот есть строительная бригада: штукатур, маляр, электрик, другие рабочие. Если социальный лифт работает, то, как думают некоторые наивные души, хотя бы годам к сорока каждый должен подняться на ступеньку вверх, до бригадира. Однако в бригаде 8 человек, а бригадир только один. Таким образом, большая часть рабочих даже на одну ступеньку вверх вырасти не сможет — руководящих мест недостаточно.

И ещё одна «несправедливость». Если ребёнок родился в обеспеченной семье, получил хорошее образование, то к 20 годам его положение гораздо лучше, чем у тех, кому со стартом не повезло. Но сделать с этим ничего нельзя, так как возможность дать детям хороший старт — это важнейшая составляющая социальных лифтов.

Обратите внимание: вышесказанное верно и для СССР, и для России. Мест на верхних этажах мало, и дефицит усугубляется тем, что стартовые условия у некоторых лучше, чем у других. Два сына Иосифа Виссарионовича стали генералами. Это значит, что у детей простых рабочих, не говоря уже о детях лишенцев или «врагов народа», шансов дорасти до генеральских погон было ещё меньше.

Теперь про главное отличие России от СССР. В Советском Союзе доступ к кнопкам лифта был для простых граждан закрыт: вырасти хотя бы до бригадира можно было исключительно с одобрения более высокого начальства. Единственный способ подняться на этаж вверх при социализме — убедить начальство, что ты заслуживаешь повышения. Не умеешь строить хорошие отношения с начальством? Так и останешься внизу: даже если ты действительно хороший специалист, повышать тебя будут только от безысходности, когда заменить совсем уж некем будет.

В современной России это ограничение снято. Пример из жизни. Мой старый знакомый много лет назад был уволен с госслужбы за независимый характер: проявил принципиальность в конфликте с высоким чином. После увольнения пошёл работать автослесарем, стал крепким специалистом. Начал работать на себя: сначала лично чинил машины клиентов, потом нанял работников, переехал в помещение побольше, поставил дополнительные подъёмники. Бухгалтерию конкретно этого автосервиса я не смотрел, но по аналогии с другими предприятиями могу уверенно предположить, что личный доход предпринимателя был вполне сопоставим с генеральской зарплатой.

Этот пример — стандартная капиталистическая история, которая никого не удивляла в Российской Империи (см. мемуары маршала Жукова), и которая никого не удивляет сейчас. В современной России таких сделавших-себя-самих — полно. У нас миллионы предпринимателей, и почти все они начинали с нуля. Тех, кто начинал с удачной приватизации обломков советской экономики, в процентном отношении очень немного: меньше 5% точно.

В Советском Союзе этот социальный лифт был заколочен накрепко. Малого бизнеса тогда практически не было: для русских, во всяком случае. Некоторые указывают на «сталинские артели», однако сталинские артели не имеют ничего общего с бизнесом — они были по сути теми же колхозами, то есть тоже были жёстко встроены в вертикаль. Подняться на социальном лифте, не работая на государство и не строя отношения с начальством, было в СССР почти невозможно. Если бы моего знакомого из примера выше уволили со службы в 1970-е, свой автосервис он бы открыть не смог: разве что маленький, «гаражный», на полукриминальных началах.

Так вот, повторю вопрос из начала поста. Объясните мне, пожалуйста, чем плох современный русский социальный лифт? Почему в блогах регулярно пишут про «неработающие социальные лифты»? Что конкретно в нашем социальном лифте не так? В какой реальной стране социальные лифты работали лучше, чем в России сейчас?