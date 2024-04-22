 

Помощь США даст Украине «передышку», но ход войны преломить не сможет

22.04.2024, 19:25, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Американская поддержка, безусловно, даст украинцам немного времени на передышку. Однако учитывая то, насколько ВСУ «близки к критической точке», эти деньги никак не повлияют на более масштабное положение дел, пишет Bloomberg. По словам аналитиков, для этого потребуется дальнейшая поддержка США — аспект, который после долгих недель ожидания вызывает у украинцев много сомнений.


AP

Одобренная США помощь в размере более $60 миллиардов станет спасением для украинских военных и принесёт временное облегчение — однако для перелома ситуации на поле боя этого, очевидно, не хватит, считает Bloomberg.

По словам Николая Белескова, научного сотрудника Национального института стратегических исследований в Киеве, американская помощь даст украинским войскам «передышку», поможет организовать оборону и минимизировать потери. Однако для того, чтобы преломить ситуацию и продвинуться дальше, этого мало: Киеву необходима дополнительная помощь, а это, по-видимому, для США непростая задача, учитывая, как долго палата представителей шла к одобрению финансирования, добавляет аналитик.

Помимо того, как быстро американская помощь доберётся до линии фронта, многое будет зависеть и от действий Вашингтона в долгосрочной перспективе. «Вопрос в том, будет ли оказана помощь и в каком объёме в 2025 году и далее, поскольку стратегия Путина заключается в выжидании», — объясняет украинский аналитик.

Острая нехватка оружия и людей привели к тому, что в настоящий момент боевые силы Украины «близки к критической точке», а риск российского прорыва высок как никогда ранее. Как отмечает Bloomberg, даже если американская помощь будет доставлена быстро, в течение нескольких недель положение Украины на линии фронта, скорее всего, всё равно продолжит ухудшаться.


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