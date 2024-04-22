Помощь США даст Украине «передышку», но ход войны преломить не сможет

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Американская поддержка, безусловно, даст украинцам немного времени на передышку. Однако учитывая то, насколько ВСУ «близки к критической точке», эти деньги никак не повлияют на более масштабное положение дел, пишет Bloomberg. По словам аналитиков, для этого потребуется дальнейшая поддержка США — аспект, который после долгих недель ожидания вызывает у украинцев много сомнений.



AP

Одобренная США помощь в размере более $60 миллиардов станет спасением для украинских военных и принесёт временное облегчение — однако для перелома ситуации на поле боя этого, очевидно, не хватит, считает Bloomberg.

По словам Николая Белескова, научного сотрудника Национального института стратегических исследований в Киеве, американская помощь даст украинским войскам «передышку», поможет организовать оборону и минимизировать потери. Однако для того, чтобы преломить ситуацию и продвинуться дальше, этого мало: Киеву необходима дополнительная помощь, а это, по-видимому, для США непростая задача, учитывая, как долго палата представителей шла к одобрению финансирования, добавляет аналитик.

Помимо того, как быстро американская помощь доберётся до линии фронта, многое будет зависеть и от действий Вашингтона в долгосрочной перспективе. «Вопрос в том, будет ли оказана помощь и в каком объёме в 2025 году и далее, поскольку стратегия Путина заключается в выжидании», — объясняет украинский аналитик.

Острая нехватка оружия и людей привели к тому, что в настоящий момент боевые силы Украины «близки к критической точке», а риск российского прорыва высок как никогда ранее. Как отмечает Bloomberg, даже если американская помощь будет доставлена быстро, в течение нескольких недель положение Украины на линии фронта, скорее всего, всё равно продолжит ухудшаться.