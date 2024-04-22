Рупор кремлевской пропаганды: Азия доминирует в шахматах

Завершились турниры претендентов на матч за мировую шахматную корону среди мужчин и женщин.

Среди мужчин победил 17-летний индиец Гукеш, который обогнал двух американцев (Каруану и Накамуру) и играющего под флагом ФИДЕ россиянина Непомнящего.



Завершение партии последнего тура между Каруаной и Непомнящим, где ничья оказалась в пользу Гукеша.

Каруана мог догнать Гукеша, но не справился с нервами и несколько раз выпускал выигранную позицию.



Таким образом, в матче за мировую шахматную корону встретятся действующий чемпион мира китаец Дин Лижень и индиец Гукеш.

Впервые в истории мужскую шахматную корону разыграют представители Азии. Разумеется, если бы Карлсен не отказался от титула чемпиона мира, такую явную доминацию азиатских шахмат мы бы врряд ли увидели. Но это конечно не умаляет заслуг действующего чемпиона и претендента.

Женский турнир претендентов с отрывов выиграла китаянка Тань Чжуньи, которая уже была чемпионкой мира в 2017-2018 году. На очередную ходку пошла.

Конкурентки из России и Индии играли оченеь неровно (Горячкина явно была не в форме, а Лагно стабильно выпускала лучшие позиции), а конкурентка из Китая Лей Тенцзе развалилась на финише. Стоит отметить, что в турнире играла также украинка Анна Музычук, но никаких особых скандалов между ней и российскими шахматистками игравшими под флагом ФИДЕ не было. Музычук также была не в форме и заняла непривычное для нее последнее место.



В итоге, в матче на первенства мира среди женщин встретятся действующая чемпионка мира Ю Веньюн и экс-чемпионка мира Тань Чжуньи.

У женщин такие расклады уже более привычны в силу давнего доминирования китайских женских шахмат. Кто бы не победил, женская шахматная корона остается в Китае.

Также отмечаем, что в двух матчах будет 3 представителя Китая и один представитель Индии.

И в Китае и в Индии шахматы являются приоритетными видами спорта получающими государственную поддержку,

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