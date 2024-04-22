Мнение: Сколько можно сэкономить на маникюре, рухнувшая в цене недвижимость и две правых руки

1. Старый знакомый прислал историю про ипотеку и маникюр. Краткая суть: девушка отказалась от маникюра, чтобы закрыть ипотеку, и за два года сэкономит таким образом 600 тысяч рублей. В соцсетях поднялся большой скандал. Предприниматель Глеб Рязанов, который производит гель-лаки, отправил экономной девушке бесплатный комплект маникюрных припасов (ссылка).



С отправкой бесплатного комплекта материалов для маникюра всё понятно: это одновременно и способ сделать доброе дело, и повод немного пропиарить свою компанию. А вот возмущение почтенной публики, которая устроила гневный шум вокруг очевидного, казалось бы, способа сэкономить, нуждается в дополнительном пояснении.



Если коротко, это проявление системной болезни современного общества: инфантилизма, нежелания думать на один день вперёд. Цитирую из своей недавней статьи в Школе Капитализма (ссылка):

…направления, в которых современный пролетарий выбирает чужое вместо своего, отнюдь не исчерпываются видеоиграми. Прокат велосипедов, «кофе с собой» и маникюрный кабинет имеют ту же механику: одна сторона получает немедленное удовольствие без хлопот, другая — великолепную оборачиваемость денег.



Теоретически современный пролетарий может купить велосипед, научиться варить дома хороший кофе и пройти курсы маникюра, чтобы заботиться о красоте ногтей самостоятельно. На практике — и это самое важное — он принципиально не хочет напрягаться, чтобы перелезать в группу собственников. Он предпочитает получать желаемое не когда-нибудь в будущем, пусть и по меньшей цене, а прямо сейчас…

2. Некоторые американские города не оправились от коронавируса. Они попали в смертельный замкнутый круг — люди покидают пустые кварталы, вынуждая тем самым оставшихся бежать вслед за ними. Богатые офисные центры превращаются в кишащие криминалом трущобы (ссылка):

Свободное офисное здание в центре Сет-Луиса только что продали за 3,6 миллиона долларов — это почти 98% скидка от продажной цены 2006 года, что сигнализирует о тревожном курсе для центра города на Среднем Западе.

Бывший 44-этажный центр One AT&T, который является третьим по высоте зданием в Сент-Луисе, продавался за 205 миллионов долларов в 2006 году, однако недавно был продан за 3,6 миллиона долларов Goldman Group, инвестиционной фирме в сфере недвижимости <…> По данным CoStar, башня AT&T пустует с 2017 года. <…>

По словам Конрада Путциера из The Wall Street Journal, центр Луиса напоминает город-призрак с множеством заколоченных зданий.

Журнал указывает, что местные предприятия, в том числе рестораны и магазины, которые закрылись из-за отсутствия пешеходного трафика из-за роста удаленной работы, оказались в ситуации порочного круга.

«Это классическая сделка типа курицы и яйца», — говорит Гленн Макдональд, профессор экономики Вашингтонского университета в Сент-Луисе… <…> «Люди не ходят туда, потому что нечего делать. Делать нечего, потому что люди туда не ходят». <…>

<…> …люди уезжают из города по мере того, как дела становятся хуже, а затем дела идут еще хуже, потому что уезжает все больше людей.

Элиза Релман из Business Insider описала роковую петлю, охватившую города Среднего Запада: «Налоги на коммерческую недвижимость составляют значительную часть бюджетов многих городов, поэтому по мере роста вакансий в офисах снижение доходов может заставить сократить муниципальные услуги или сократить ключевые программы. В свою очередь, сокращение доступных услуг и качества жизни заставляет жителей уезжать, что приводит к самоусиливающемуся исходу. Без серьезных изменений эти средние города в центре страны могут незаметно уйти в небытие».

Скидка в 98% — неплохо, а? Это как если бы вы купили в 2006 квартиру за 100 тысяч долларов, а сейчас продали бы её за 2 тысячи долларов, 180 тысяч рублей.

3. Эксперты по анатомии обратили внимание, что в статье про перепроизводство элит у супермена на картинке правая рука установлена на место левой, и наоборот (ссылка).



В «Перемогах» разместили хорошую цитату из «Билла — героя галактики», которая была приведена по другому поводу, но отлично объясняет казус с руками у супермена (ссылка):

Он освободил левую руку Билла от растяжек и начал разматывать бинт. Солдаты тесным кругом обступили постель и, затаив дыхание, наблюдали.



– Что с моей рукой, доктор? – Билл внезапно заволновался.



– Поджарилась, как отбивная. Пришлось ее отрезать.



– Тогда это что?! – в ужасе вскричал Билл.



– Другая рука, пришитая. Их после битвы осталось знаешь сколько? Потери личного состава – сорок два процента, так что я только и делал, что резал и шил, поверь на слово.



Исчез последний слой бинта, и солдаты в восхищении заахали:



– Какая прекрасная рука!



– Пошевели-ка пальцами!



– И чертовски красивый шов у плеча – смотри, какие стежки аккуратные!



– Мускулистая, логичная – не сравнить с той щепкой, что у него с другой стороны!



– Да, и длиннее, и темнее… Прелестный оттенок кожи!



– Это рука Тэмбо! – взвизгнул Билл. – Уберите ее!



Он шарахнулся в сторону, однако рука последовала за ним. Его вновь уложили на подушки.



– Счастливчик ты, Билл, такая лапища досталась, да к тому же еще и от дружка!



– Он бы тебе все отдал!



– Теперь память о нем будет…



Рука и в самом деле была неплохая. Билл наклонился и пошевелил пальцами, подозрительно приглядываясь. Действует! Он стиснул руку ближайшего солдата, да так, что тот скорчился от боли, когда затрещали кости. Потом Билл присмотрелся внимательнее и заорал:



– Костоправ несчастный! Ветеринар! Славная работка, нечего сказать… Это же правая рука!



– Ну и что?



– А то, что отрезал ты левую! Теперь у меня две правые.



– Просто левые кончились. Я же не волшебник! Стараешься изо всех сил, а в ответ слышишь одну брань… Скажи спасибо, что не пришил тебе ногу. – Он злорадно ухмыльнулся. – Или еще что-нибудь…



– Это и впрямь хорошая рука, Билл, – заверил солдат, растиравший свою ладонь. – Тебе здорово повезло. Теперь ты можешь отдавать честь любой рукой, больше никто на это не способен.



– Верно, – произнес Билл. – Я и не подумал… Мне действительно повезло”.