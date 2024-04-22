 

Сенатор Тед Круз – принятый законопроект об иностранной помощи — «разочарование» для США

22.04.2024, 17:45, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Выступая в воскресенье в эфире Fox News, американский сенатор Тед Круз назвал принятый республиканцами пакет иностранной помощи «разочарованием». По его мнению, если даже это как-то поможет Украине или Израилю, то США не получат от законопроекта никакой выгоды, а миграционный кризис так и останется нерешённым, — именно этого, по словам сенатора, и хотели демократы, передаёт The Washington Times.


AP

Принятый палатой представителей пакет иностранной помощи без мер по охране границ стал «разочарованием» и упущенной возможностью решить миграционный кризис в США. Такое мнение высказал сенатор Тед Круз в воскресном интервью Fox News.

Как пишет The Washington Times, сенатор заявил, что демократы поддерживают политику открытых границ и «хотят вторжения» нелегальных иммигрантов в США, и теперь, когда палата представителей наконец одобрила этот законопроект, демократы добились желаемого.

По его словам, законопроект о внешней помощи пользуется большой поддержкой в сенате и, скорее всего, будет принят во вторник при голосовании в верхней палате. Но если для Украины, Израиля и Тайваня он принесёт хоть какую-то пользу, то для южной границы США — абсолютно никакой, отметил политик.

«Я думаю, что самое разочаровывающее в этом законопроекте то, что он не делает ничего значимого для охраны границы. Это была возможность сделать серьёзный шаг вперёд по вопросу границы, но, к сожалению, позиция Демократической партии заключается в том, что они поддерживают открытую границу и не желают ничего делать для обеспечения её безопасности», — приводит слова сенатора WT.


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