Economist – украинцы нищают, и это играет на руку России

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По состоянию на третий год украинского конфликта экономические трудности испытывают миллионы украинцев, и, как пишет The Economist, больше всех пострадали пожилые люди, инвалиды и те, кто был вынужден покинуть свой дом. Издание предупреждает, что дальнейшее сокращение их средств к существованию и провалы на фронте могут привести к тому, что украинцы потеряют желание продолжать борьбу.



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Конфликт на Украине привёл к тому, что миллионы украинцев испытывают экономические трудности. Как отмечает The Economist, миллионы людей либо потеряли работу, либо им сократили зарплату. Впрочем, больше всех пострадали пожилые люди, инвалиды и те, кто был вынужден покинуть свой дом.

В марте, по данным украинского Центра экономической стратегии, 23% населения испытывали нехватку продовольствия. При этом все, кто всё же находит средства, признаются, что после оплаты продуктов питания, лекарств и коммунальных услуг, у них ничего не остаётся.

И на это есть веская причина. Рост пенсий или социальных выплат не соответствует стремительным темпам инфляции, в результате чего доходы пенсионеров серьёзно сократились. Более четверти населения Украины, 10,5 миллионов человек, пенсионеры.

Но они далеко не единственные, кого конфликт привёл к бедности. То же самое касается 3 миллионов человек, получающих пособие по инвалидности, и около 3,7 миллионов внутренне перемещённых лиц. Многие из последней группы граждан с 1 марта уже перестали получать специальную ежемесячную выплату, которая могла быть дополнена другой помощью. Дело в том, что любой, кто считается трудоспособным, теперь не имеет права на получение этой выплаты для внутренне перемещённых лиц.

Как отмечает издание, союзники Украины понимают важность социальных выплат в тылу для продолжения военных усилий Киева. Однако на 2024 год стране необходимо внешнее финансирование в размере $37,3 млрд, и, скорее всего, этого будет не хватать. Это приведёт к сокращению социальных расходов и, вероятно, к повышению цен на энергоносители. The Economist предупреждает, что провалы украинских сил на фронте и обнищание украинцев в тылу придут к тому, что они просто потеряют желание продолжать борьбу, что сыграет на руку России.