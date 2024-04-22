 

Economist – украинцы нищают, и это играет на руку России

22.04.2024, 17:45, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

По состоянию на третий год украинского конфликта экономические трудности испытывают миллионы украинцев, и, как пишет The Economist, больше всех пострадали пожилые люди, инвалиды и те, кто был вынужден покинуть свой дом. Издание предупреждает, что дальнейшее сокращение их средств к существованию и провалы на фронте могут привести к тому, что украинцы потеряют желание продолжать борьбу.


АР

Конфликт на Украине привёл к тому, что миллионы украинцев испытывают экономические трудности. Как отмечает The Economist, миллионы людей либо потеряли работу, либо им сократили зарплату. Впрочем, больше всех пострадали пожилые люди, инвалиды и те, кто был вынужден покинуть свой дом.

В марте, по данным украинского Центра экономической стратегии, 23% населения испытывали нехватку продовольствия. При этом все, кто всё же находит средства, признаются, что после оплаты продуктов питания, лекарств и коммунальных услуг, у них ничего не остаётся.

И на это есть веская причина. Рост пенсий или социальных выплат не соответствует стремительным темпам инфляции, в результате чего доходы пенсионеров серьёзно сократились. Более четверти населения Украины, 10,5 миллионов человек, пенсионеры.

Но они далеко не единственные, кого конфликт привёл к бедности. То же самое касается 3 миллионов человек, получающих пособие по инвалидности, и около 3,7 миллионов внутренне перемещённых лиц. Многие из последней группы граждан с 1 марта уже перестали получать специальную ежемесячную выплату, которая могла быть дополнена другой помощью. Дело в том, что любой, кто считается трудоспособным, теперь не имеет права на получение этой выплаты для внутренне перемещённых лиц.

Как отмечает издание, союзники Украины понимают важность социальных выплат в тылу для продолжения военных усилий Киева. Однако на 2024 год стране необходимо внешнее финансирование в размере $37,3 млрд, и, скорее всего, этого будет не хватать. Это приведёт к сокращению социальных расходов и, вероятно, к повышению цен на энергоносители. The Economist предупреждает, что провалы украинских сил на фронте и обнищание украинцев в тылу придут к тому, что они просто потеряют желание продолжать борьбу, что сыграет на руку России.


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