 

Историк: Ленин перед смертью успел взять фамилию Крупской

22.04.2024, 17:33, Разное
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Настоящая фамилия вождя мирового пролетариата – не Ульянов, а Крупский, утверждает историк из Санкт-Петербурга Аполлинарий Ягужинский.

Ему удалось отыскать архив Петросовета, в котором хранится свидетельство об изменении фамилии за 3 месяца до смерти Ильича.

Про мнению историка, Ленин взял фамилию жены под давлением товарищей по партии уже после покушения на его жизнь. Многие соратники тогда боялись смерти Ильича и хотели, чтобы права Надежды Константиновны на наследство мужа были гарантированы законом. Согласно действовавшему тогда законодательству, муж и жена, состоящие в законном браке, должны были иметь одну фамилию. Сохранилось также подписанное Молотовым заявление о предоставлении отпуска, написанное на имя «Главы правительства товарища Крупского».

– Историческое сообщество, конечно, не сразу захочет принять эту правду, – считает Ягужинский. – Ведь смена фамилии Ленина меняет многое. Например, регион вокруг Санкт-Петербурга нужно будет переименовать в Крупскую область. Но рано или поздно правду придётся признать. В конце концов, первые 30 лет в СССР не верили, что при рождении Ленина звали Владимир Ульянов.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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