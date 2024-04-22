Готовые фруктовые йогурты названы среди трех продуктов, заставляющих организм быстро засахариваться

Специалисты отмечают, что многие магазинные йогурты с фруктовым или ягодным вкусом содержат избыточное количество сахара. Этот факт, согласно греческому порталу Pronews.gr, называет фруктовые йогурты одними из трех продуктов, которые способствуют быстрому засахариванию организма.

Эксперты подчеркивают, что даже кажущиеся полезными продукты могут быть вредными из-за скрытого сахара. Регулярное употребление таких продуктов может привести к нежелательным последствиям. Особое внимание следует уделить кисломолочным продуктам с добавленными фруктами или ягодами. Они часто содержат большое количество сахара и ненатуральных компонентов. Эксперты рекомендуют внимательно изучать этикетки и, при необходимости, приготавливать фруктовый йогурт самостоятельно из натуральных ингредиентов.

Сухофрукты также оказывают негативное воздействие на уровень сахара в крови. Врачи предупреждают, что употребление изюма, кураги и прочих сухофруктов может привести к значительному повышению глюкозы в крови. Вместо сладких перекусов эксперты рекомендуют предпочитать овощи или орехи. Фрукты лучше употреблять как десерт после основного приема пищи.

Соки, как свежевыжатые, так и пакетированные, также могут быть излишне насыщены сахаром. Специалисты предупреждают о возможности содержания до 50 граммов сахара в одной порции магазинного сока.