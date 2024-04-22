Никакого контрнаступления — деньги США едва ли помогут Украине продержаться до конца года

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Пакета финансирования, одобренного палатой представителей, будет недостаточно для того, чтобы Киев смог перейти в наступление и вернуть себе инициативу на поле боя, пишет Le Parisien. При этом даже если эти средства помогут Украине продержаться в обороне до конца года, ноябрьские выборы в США ставят под большое сомнение оказание ей дальнейшей поддержки.



AP

$61 млрд, выделенный США на помощь Украине, может позволить ей продержаться до конца года — но этого определённо будет недостаточно для того, чтобы Киев вернул себе инициативу на линии фронта, считает Le Parisien.

Как отмечает французский геополитический аналитик Ульрих Буна, если некоторое американское оружие и техника, которые уже находятся в Европе, могут быть поставлены на Украину через месяц, то большая часть вооружения ещё даже не находится на стадии производства. В связи с этим ситуация на фронте, очевидно, «продолжит ухудшаться».

При этом, по прогнозам американского Института изучения войны, американская помощь не приведёт к изменению баланса сил в боевых действиях, а лишь позволит украинцам занять более надёжную оборонительную позицию. «Мы находимся на той стадии войны, когда украинцы занимают оборонительную позицию, а их цель — продержаться ещё хотя бы несколько месяцев, чтобы не потерять позиции. Так что до 2025 года контрнаступление не представляется возможным», — объясняет Буна.

Однако что будет в 2025 году, также остаётся для Киева и его западных союзников загадкой: дальнейшее предоставление помощи полностью зависит от президентских выборов в США в ноябре этого года, подчёркивает Le Parisien. Сегодня есть большая вероятность того, что к власти придёт Дональд Трамп, который грозится немедленно прекратить поддержку Украины. При этом Европа, в свою очередь, «вряд ли будет готова возложить на себя ответственность за США», — а это грозит Киеву неминуемым поражением, предупреждает французское издание.