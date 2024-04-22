 

Никакого контрнаступления — деньги США едва ли помогут Украине продержаться до конца года

22.04.2024, 16:54, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Пакета финансирования, одобренного палатой представителей, будет недостаточно для того, чтобы Киев смог перейти в наступление и вернуть себе инициативу на поле боя, пишет Le Parisien. При этом даже если эти средства помогут Украине продержаться в обороне до конца года, ноябрьские выборы в США ставят под большое сомнение оказание ей дальнейшей поддержки.


AP

$61 млрд, выделенный США на помощь Украине, может позволить ей продержаться до конца года — но этого определённо будет недостаточно для того, чтобы Киев вернул себе инициативу на линии фронта, считает Le Parisien.

Как отмечает французский геополитический аналитик Ульрих Буна, если некоторое американское оружие и техника, которые уже находятся в Европе, могут быть поставлены на Украину через месяц, то большая часть вооружения ещё даже не находится на стадии производства. В связи с этим ситуация на фронте, очевидно, «продолжит ухудшаться».

При этом, по прогнозам американского Института изучения войны, американская помощь не приведёт к изменению баланса сил в боевых действиях, а лишь позволит украинцам занять более надёжную оборонительную позицию. «Мы находимся на той стадии войны, когда украинцы занимают оборонительную позицию, а их цель — продержаться ещё хотя бы несколько месяцев, чтобы не потерять позиции. Так что до 2025 года контрнаступление не представляется возможным», — объясняет Буна.

Однако что будет в 2025 году, также остаётся для Киева и его западных союзников загадкой: дальнейшее предоставление помощи полностью зависит от президентских выборов в США в ноябре этого года, подчёркивает Le Parisien. Сегодня есть большая вероятность того, что к власти придёт Дональд Трамп, который грозится немедленно прекратить поддержку Украины. При этом Европа, в свою очередь, «вряд ли будет готова возложить на себя ответственность за США», — а это грозит Киеву неминуемым поражением, предупреждает французское издание.


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