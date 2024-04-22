Какую обувь подобрать к черному платью: элегантные и повседневные образы

У многих женщин в гардеробе есть хотя бы одно черное платье. Это универсальная вещь, которая никогда не выходит из моды. Она подходит для разных случаев. Но иногда возникают затруднения при подборе обуви к этой одежде. Существует много стильных сочетаний, которые подчеркнут ваш любимый наряд. Мы расскажем, какую обувь подобрать к черному платью для создания элегантного или повседневного образа.

Танкетки

Дополните черное платье туфлями на танкетке. Они сочетают в себе высоту и комфорт. Эта модель более удобна в ношении, чем туфли на каблуке.

Отдавайте предпочтение моделям с острым носком и изящной фигурной танкеткой. Они помогут вам выглядеть эффектно в вечернем черном платье.

Сапоги до колен

Пара сапог до колен в сочетании в коротким черным платьем визуально удлинит ноги. Эта комбинация подходит как для повседневного стиля, так и для особых случаев.

Выбирайте модель сапог из кожи “под крокодила” или даже шоколадно-коричневого цвета. Не бойтесь комбинировать коричневые и черные тона. Правило, запрещающее их сочетать, давно уже устарело.

Босоножки на ремешках

В теплые летние дни дополните длинное черное платье минималистичными босоножками на каблуке с очень тонкими ремешками. Это классическое весенне-летнее сочетание. В прохладную вечернюю погоду вы можете дополнить наряд блейзером или кожаной курткой.

Мюли с открытым носком

Мюли с открытым носком – удобная и стильная обувь. Это универсальный вариант, который сочетается с разными фасонами черных платьев – от слипов до трикотажных моделей в виде майки.

Выбирайте мюли с открытыми носком на толстой подошве. Они придадут вашему образу с черным платьем более комфортный и непринужденный вид.

Балетки

Весной и летом стиль балеткор будет оставаться на пике моды. Чтобы следовать этому тренду, дополните черное платье парой балеток на плоской подошве.

Балетки идеально подходят к легкому черному платью средней длины. Вы можете выбрать лаконичную кожаную обувь сдержанных оттенков или нарядную пару балеток из розового атласа.

Классические туфли-лодочки

Туфли-лодочки с заостренным носком подходят для большинства моделей черного платья. Это проверенный модный способ подчеркнуть элегантность вашего наряда.

Если вам нравится традиционный классический стиль, то отдавайте предпочтение лакированным туфлям-лодочкам. Для создания более смелого и гламурного образа выбирайте модели обуви, украшенные камнями, стразами и другим эффектным декором.

Лоферы

Черное платье длины миди можно скомбинировать с лоферами. Выбирайте мокасины на толстой подошве и удобном каблуке. Они создадут сбалансированный контраст с вашим нарядом. Это классическое сочетание, которое никогда не устареет.

Чтобы добавить визуального интереса, наденьте под лоферы носки. Выбирайте изделия насыщенных оттенков или с текстурным рисунком.

Ковбойские сапоги

Ковбойские сапоги – модная и универсальная обувь. Они гармонично сочетаются с черными платьями разной длины.

Ковбойские сапоги с вышивкой привлекательно выглядят с черным платьем с пышной юбкой и широкими рукавами. Они также удачно дополнят платье в стиле бэбидолл.

Шлепанцы на платформе

Если вам нравится стиль Y2K, вдохновленной модой начала 2000-х, то сочетайте длинное черное платье со шлепанцами на платформе. Дополните свой наряд эффектным поясом в виде многослойных цепей и мини-рюкзаком. Подбирайте обувь в тон платья.

Шлепанцы на платформе отлично сочетаются с черным платьем-комбинацией или трикотажными облегающими моделями.

Сетчатые балетки

Длинное черное платье можно сочетать с сетчатыми балетками такого же цвета. Эта обувь стала одним из весенних трендов и останется в моде надолго. Она подойдет для тех дней, когда вы хотите отдохнуть от высоких каблуков.