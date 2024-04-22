 

Врачи указали на опасность сосудосуживающих капель при повышенном давлении

22.04.2024, 14:30, Разное
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Использование сосудосуживающих капель для носа людьми с повышенным давлением опасно из-за их эффекта. Врачи Елена Малышева и Герман Гандельман подчеркнули риск поднятия артериального давления при использовании таких средств у гипертоников.

Сосудосуживающие капли обычно применяются при заложенности носа, вызванной отеком сосудов. Они способствуют сужению сосудов, уменьшая отечность и улучшая дыхание. Однако это сужение может повысить артериальное давление.

Гипертоники, использующие сосудосуживающие капли, могут столкнуться с нарушением сердечного ритма, инфарктом и инсультом, особенно опасно то, что подъем давления может происходить незаметно до критических состояний.

Специалисты рекомендуют избегать самостоятельного использования сосудосуживающих капель при начавшемся насморке, поскольку это не решает проблему и может привести к серьезным осложнениям.


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