В Петербурге 52-летняя женщина сбила на электросамокате детсадовца и поплатилась

В Санкт-Петербурге жительница на электросамокате сбила пятилетнего ребенка возле дома на улице Беринга. Инцидент произошел 19 апреля. Мальчик получил серьезные травмы – перелом затылочной кости и черепно-мозговую травму, и был госпитализирован с состоянием средней степени тяжести.

Женщина скрылась с места происшествия, но была вычислена по камерам и задержана полицией в своей квартире. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Это не первый случай несчастного случая с электросамокатами – недавно в подмосковном Голицыно произошла смертельная авария с участием невесты.