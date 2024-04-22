 

В Петербурге 52-летняя женщина сбила на электросамокате детсадовца и поплатилась

22.04.2024, 14:30, Разное
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В Санкт-Петербурге жительница на электросамокате сбила пятилетнего ребенка возле дома на улице Беринга. Инцидент произошел 19 апреля. Мальчик получил серьезные травмы – перелом затылочной кости и черепно-мозговую травму, и был госпитализирован с состоянием средней степени тяжести.

Женщина скрылась с места происшествия, но была вычислена по камерам и задержана полицией в своей квартире. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Это не первый случай несчастного случая с электросамокатами – недавно в подмосковном Голицыно произошла смертельная авария с участием невесты.


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