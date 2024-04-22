Петиция о снижении зарплаты айтишникам набрала миллион подписей

На портале Российской общественной инициативы уже миллион граждан РФ подписали петицию с требованием законодательно снизить доходы работающих в сфере информационных технологий граждан, «чья зарплата в последние годы перешла все рамки дозволенного».

– Посмотрите, сколько получают программисты и прочие клавиатурщики, а какая получка у простых инженеров и учителей. Государству следует навести порядок в этой сфере, чтобы не допустить роста социальной напряжённости, – пишет автор петиции, слесарь Чебоксарского троллейбусного депо Василий Хрюкин.

Инициативу мастера Хрюкина поддержал лидер КПРФ Геннадий Зюганов – он предложил «перераспределить доходы тех, кто только стучит по клавиатуре, в пользу реальных трудящихся». По замыслу главного коммуниста России, IT-специалисты смогут получать в месяц не более 5 МРОТ (в 2024 году это порядка 96 тысяч рублей – прим. ред), а остальные средства их работодатели будут обязаны направлять в бюджет и благотворительные фонды.

– Уже в мае Государственная дума рассмотрит ходатайство граждан и примет решение. Убеждён, что шикующим клавиатурщикам вместе с их безработными бабами за глаза хватит 100 тысяч в месяц, а остальное пусть пойдёт на благие народные дела, – сообщил Зюганов журналистам.

По прогнозам экспертов, в случае введения ограничений на максимальный размер оплаты труда IT-специалистов, в бюджет будет ежемесячно поступать дополнительно до 100 миллиардов рублей.

—