 

Такер Карлсон о помощи Киеву – не называйте США демократией, конгрессу плевать на мнение народа

22.04.2024, 13:10, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

70 процентов населения США не хочет финансировать Украину, однако конгресс это не остановило, отмечает независимый журналист Такер Карлсон в интервью подкасту Джо Рогана. Карлсон возмущён тем, что американскую систему называют демократией, в то время элита просто плюёт на мнение избирателей.

ТАКЕР КАРЛСОН, журналист: Люди жили при таких системах с тех пор, как появились системы…

Да, всегда.

ТАКЕР КАРЛСОН: Но особенно оскорбительно и нестерпимо, когда такую систему называют демократией.

Да.

ТАКЕР КАРЛСОН: Это, на мой взгляд, слишком бесчестно. Уж лучше бы я жил при монархии, где все считают, что король дан нам от Бога, чтобы править нами, и все его капризы — закон. В этом есть логика. Мне это не нравится, но здесь есть по крайней мере внутренняя непротиворечивость.
 
Да.

ТАКЕР КАРЛСОН: Но когда они принимают законопроект о финансировании Украины на 60 миллиардов долларов, в то время как 70 процентов населения этого не хочет, и в то же время игнорируются настоящие проблемы нашей страны, такие как экономика и граница… Когда они созывают конгресс на выходных, чтобы принять законопроект, которого народ не хочет, и игнорируют то, чего народ хочет, когда они делают одно и то же снова и снова на протяжении пятидесяти лет и называют это демократией, это приводит в бешенство!

Да.

ТАКЕР КАРЛСОН: Потому что это слишком бесчестно! Почему бы просто не сказать: «Нам наплевать, чего вы хотите. Это финансирование Украины даёт нам нечто — может быть, восторг от того, что мы хозяева Вселенной, или деньги от оборонных подрядчиков, что угодно, — и это для нас важнее, чем ваше мнение. У нас здесь не самоуправление, страной руководим мы, а не вы. Заткнитесь и повинуйтесь!» Если бы они хотя бы высказали всё это — ладно, всё ясно, таковы условия. Но если я услышу ещё одну долбаную лекцию от (ведущего MSNBC, бывшего конгрессмена. — ИноТВ) Джо Скарборо о защите демократии, когда это не демократия, даже не близко, я приду в бешенство! Потому что я просто не могу мириться с ложью. Логично?

Да, логично. Интересно, что сейчас есть люди, которые так говорят. По-моему, это относительно новое явление в мейнстримных СМИ. Я считаю, то, что вы делаете в X, относится к мейнстримным СМИ. И мы с вами сейчас, по сути, в мейнстримных СМИ. Существуют СМИ, контролируемые корпорациями…

ТАКЕР КАРЛСОН: Согласен.
 
… которые раньше были мейнстримными. Раньше, говоря о мейнстримных СМИ, мы имели в виду CNN. Но теперь уже не совсем так. Мейнстримные СМИ… Если говорить о потребляемых объёмах, больше людей потребляют контент в Twitter, в X, чем где-либо ещё. Они потребляют информацию в интернете, на YouTube — к лучшему или к худшему, верна эта информация или нет, они теперь потребляют информацию в иных формах, чем когда-либо прежде. И то, что говорите вы, сейчас говорит больше людей, чем когда-либо прежде. И теперь, когда люди лгут, когда вешают нам лапшу на уши и пытаются убедить нас не верить своим глазам, это более оскорбительно, чем когда-либо прежде, потому что правда так доступна.

Дата выхода в эфир 19 апреля 2024 года.


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