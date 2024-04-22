Снижение чувствительности к гормонам препятствует похудению

Обращение к эндокринологу при проблемах с весом может быть ключевым шагом, если диеты и тренировки не приносят результатов. Гастроэнтеролог Рустем Садыков об этом напоминает.

Щитовидная железа играет важную роль в регуляции метаболизма и веса. Заболевания этой железы могут усложнить процесс похудения, влияя на выработку гормонов, контролирующих обмен веществ.

Сниженная чувствительность к инсулину может препятствовать сжиганию жира и способствовать набору веса, особенно у людей с диабетом или предрасположенностью к нему.

Гормон лептин, который регулирует аппетит и чувство насыщения, может стать менее эффективным под воздействием хронического стресса, что приводит к повышенному аппетиту и лишнему весу.

Недостаток тестостерона может замедлить обмен веществ, что приводит к накоплению жировой ткани и уменьшению мышечной массы.

У женщин нарушение баланса половых гормонов может вызвать изменения, такие как увеличение жировой массы, акне и отеки.

Доктор Антонина Гуреева советует следующее: обратиться к специалисту для диагностики и лечения гормональных сбоев. Лечение может включать прием лекарств, коррекцию диеты и образа жизни.