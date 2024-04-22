 

Вредную еду не стоит есть чаще раза в две недели

22.04.2024, 12:30, Разное
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Отказаться от излишне жирной, слишком сладкой и пересоленной пищи — идеальный шаг к здоровому образу жизни. Это мнение разделяет доктор Екатерина Казачкова, врач-эндокринолог и диетолог. В интервью радио Sputnik она подчеркнула, что иногда позволить себе неблагоприятные продукты вполне допустимо, не нанося серьезного вреда организму. Однако, важно контролировать калорийность такой пищи, чтобы избежать переедания.

Для смягчения негативных последствий фастфуда и другой вредной пищи рекомендуется увеличить потребление овощей и фруктов. Они богаты клетчаткой, которая способна частично абсорбировать вредные жиры и полезна для кишечной микрофлоры.

Врач-эндокринолог Антонина Гуреева также высказывает предостережения от употребления фастфуда и ультрапереработанной пищи. Она отмечает, что эти продукты часто содержат большое количество добавок, сахара, соли и жиров, что может привести к ожирению, диабету, гипертонии и другим заболеваниям. Низкое содержание питательных веществ и повышенный риск сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний также подтверждены исследованиями.

Предпочтение здоровому и сбалансированному рациону, основанному на натуральных продуктах, овощах, фруктах, орехах, зернах и белковых источниках, является надежным способом поддержания здоровья и предотвращения множества заболеваний.


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