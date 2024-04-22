Исследователи назвали предпочтения россиян при выборе смартфонов

Операционная система Android стала предпочтением для большинства россиян, показавшись на 74% покупателей. Только 18% выбирают устройства на базе iOS. Эти данные получены после исследования предпочтений россиян, проведенного маркетплейсом «Мегамаркет» и медиахолдингом Rambler&Co.

Оставшиеся 4% опрошенных отдают предпочтение Windows Phone и другим операционным системам, тогда как 4% используют кнопочные телефоны. Почти половина опрошенных меняют свои устройства не чаще, чем раз в 5 лет. При этом 40% готовы потратить не более 20 тыс. рублей на новый смартфон.

Основные причины для приобретения нового гаджета включают в себя технические недостатки старого телефона (48%) и его поломку без возможности ремонта (35%). Только 17% приобретают новый гаджет из-за устаревания старого или по другим причинам.

При выборе нового устройства для 37% россиян важен объем памяти, а для 16% — бренд. Характеристики процессора важны для 12%, а операционная система — для 8%. Качество камеры и размер устройства менее важны и обращают на них внимание всего по 7% опрошенных.

В продаже лидируют устройства от Apple, Xiaomi и Samsung, по данным “Мегамаркета”. Также стоит отметить, что мужчины совершают более 55% покупок смартфонов.