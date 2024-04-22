 

Паулс категорически отказался от встреч с уехавшей в Израиль Пугачевой

22.04.2024, 11:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В интервью Паулс рассказал, что прошлое с Пугачевой стало для него историей, ведь его ум “занят будущим”. Он отметил, что предложение посетить фестиваль “Рандеву” в Юрмале, где присутствуют Алла Пугачева и Максим Галкин*, он отклонил, утверждая, что разговор с ними не имеет смысла.

Паулс подчеркнул, что для него гораздо важнее творчество и работа с молодыми музыкантами. Он активно занимается концертами, композицией новых мелодий и преподает молодежи. В своем интервью он также отметил уход от “глупых тусовок”, так как предпочитает тратить время на работу и обучение молодых талантов.

Напомним, что недавно Алла Пугачева отметила 75-летие, переехав в Израиль. В ролике она выразила свое мнение о России. Раймонд Паулс также упомянул о конфликте с Пугачевой и отметил ее способность заводить нужные связи.

Раймонд Паулс предпочитает сосредоточиться на творчестве и обучении молодых музыкантов, оставляя в прошлом встречи с известными певцами. Его жизненная философия наполнена работой и стремлением к будущему, что делает его активным и продуктивным даже на преклонном возрасте.

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.04 / Историк: Ленин перед смертью успел взять фамилию Крупской

22.04 / Готовые фруктовые йогурты названы среди трех продуктов, заставляющих организм быстро засахариваться

22.04 / Какую обувь подобрать к черному платью: элегантные и повседневные образы

22.04 / «Мозг медленно поджаривается» – японские учёные заявили о большой опасности TWS-наушников

22.04 / Врачи указали на опасность сосудосуживающих капель при повышенном давлении

22.04 / Борисов: на Восточном может появиться инфраструктура для возвращаемой ракеты

22.04 / В Петербурге 52-летняя женщина сбила на электросамокате детсадовца и поплатилась

22.04 / Петиция о снижении зарплаты айтишникам набрала миллион подписей

22.04 / Снижение чувствительности к гормонам препятствует похудению

22.04 / Вредную еду не стоит есть чаще раза в две недели

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика