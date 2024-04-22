Паулс категорически отказался от встреч с уехавшей в Израиль Пугачевой

В интервью Паулс рассказал, что прошлое с Пугачевой стало для него историей, ведь его ум “занят будущим”. Он отметил, что предложение посетить фестиваль “Рандеву” в Юрмале, где присутствуют Алла Пугачева и Максим Галкин*, он отклонил, утверждая, что разговор с ними не имеет смысла.

Паулс подчеркнул, что для него гораздо важнее творчество и работа с молодыми музыкантами. Он активно занимается концертами, композицией новых мелодий и преподает молодежи. В своем интервью он также отметил уход от “глупых тусовок”, так как предпочитает тратить время на работу и обучение молодых талантов.

Напомним, что недавно Алла Пугачева отметила 75-летие, переехав в Израиль. В ролике она выразила свое мнение о России. Раймонд Паулс также упомянул о конфликте с Пугачевой и отметил ее способность заводить нужные связи.

Раймонд Паулс предпочитает сосредоточиться на творчестве и обучении молодых музыкантов, оставляя в прошлом встречи с известными певцами. Его жизненная философия наполнена работой и стремлением к будущему, что делает его активным и продуктивным даже на преклонном возрасте.

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.