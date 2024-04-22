Такер Карлсон принёс извинения за то, что вырезал из интервью с Дуровым полуторачасовую лекцию о возникновении ОАЭ

Американский журналист Такер Карлсон был вынужден опубликовать интервью с предпринимателем Павлом Дуровым в сокращённом варианте, поскольку оригинальное видео получилось слишком длинным.

Из интервью был вырезан полуторачасовой монолог Дурова об истории Объединённых Арабских Эмиратов со времён пророка Мухаммеда и до наших дней.

Отвечая на вопрос Карлсона, почему Дуров решил перенести головной офис Telegram в Дубай, бизнесмен начал с исторического очерка. Он рассказал о распространении ислама на эту территорию, а также подробно изложил биографию предков правящего эмира вплоть до XVI века. Несколько раз журналист пытался перебить Дурова, однако тот указал ему, что без знания истории возникновения ОАЭ он не сможет понять мотивацию бизнесмена. Карлсон пообещал опубликовать полную версию видео после завершения монтажа; также оно станет доступно на востоковедческих факультетах американских вузов уже в 2025 году.

– Наверное, я никогда не привыкну к этому загадочному русскому характеру, – прокомментировал случившееся Карлсон. – Они, кажется, просто физически неспособны ответить ни на какой вопрос без обращения ко временам Рюрика, Мухаммеда или Карла Великого. Должен признать, что я узнал из этого рассказа много нового. Так, раньше мне не приходило в голову, что Мухаммед жил где-то на Аравийском полуострове, а не в Лондоне – именно там сейчас больше всего детей рождается с таким именем.

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