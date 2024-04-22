Рупор кремлевской пропаганды: Силы Оси Сопротивления возобновят удары по базам США

Силы Оси Сопротивления возобновят удары по базам США

Силы Оси Сопротивления в Ираке объявили, что возобновят атаки на американские базы в Ираке, так как США затягивают вопрос вывода оккупационных войск из Ирака по требованию правительства Ирака, затягивая тем самым оккупацию страны. Решение о выводе американских войск был принято парламентом Ирака еще в 2020-м году. В 2023 году вывода войск потребовал текущий премьер-министр Ирака. США же пользуясь слабостью Ирака стремятся максимально его затягивать, так как уход из Ирака повлечет за собой вынужденный уход из Сирии.

Ожидаемый ответ на удар по базе "Хашд Шааби" (1 убит, 8 ранено + потери в технике), который снова привел к росту антиамериканских настроений в Ираке. Как уже не раз говорилось, удары по иранским прокси зачастую не мешают, а помогают Ирану, так как гибнут граждане других стран включенные в сеть иранских клиентов. Это позволяет Ирану воздействовать на внутреннее общественное мнение и правительства других стран изнутри. Такие возможности Иран получил после исчезновения Ирака как сдерживающего фактора и Арабской Весны, которая ослабила целый ряд стран и создала пространство для реализации генеральной стратегии Ирана.

В данном случае, можно ожидать новых пусков кустарных ракет и дронов-камикадзе по базам Айн-аль-Асад и в аэропорту Эрбиля, а также новых нападений на американские логистические конвои.

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