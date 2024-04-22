 

Михаил Боярский рассказал, как снимался в «Аватаре»

22.04.2024, 9:33, Разное
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Актёр Михаил Боярский в интервью популярному кинопорталу рассказал о своём опыте работы в Голливуде. Артист сообщил, что сыграл роль Джейка Салли в фильме Джеймса Кэмерона «Аватар».

– Как рассказал мне агент, они долго искали актёра, готового стать настоящим маскулинным супергероем, умеющего владеть оружием, и в то же время хорошего драматического актёра. В Америке способного потянуть такую роль не нашлось, – пояснил Боярский. – Точно знаю, что продюсеров впечатлили мои роли в «Мушкетёрах» и «Тарасе Бульбе», а в «Аватаре» мне предложили сыграть бывшего морпеха, разбитого параличом и отправляющимся за деньгами на синюю планету. Я сначала подумал, что меня разыгрывают, но лично позвонил мой друг Джеймс [Кэмерон].

Из-за того, что Боярский не был на тот момент популярен в Северной Америке, в титрах исполнителем главной роли указали Сэма Уортингтона. Британец озвучивал россиянина и он же получил за него рекордный гонорар. По словам народного артиста РСФСР, в одной из второстепенных ролей в «Аватаре» снимался ещё один известный на постсоветском пространстве актёр.

– Миша Ефремов как услышал, что надо сыграть синего человека, сразу согласился. «Синих я играю лучше всех» – вот так он сказал, – резюмировал Боярский.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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