В Германии требуют отменить пособия для украинцев

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Правительство Олафа Шольца довольно своей миграционной политикой, но Райхард Загер, возглавляющий объединение немецких муниципалитетов, уверен, что интеграционные возможности ФРГ исчерпаны. Первоочередная проблема — это украинские беженцы, к ним нужно относиться как остальным приезжим, уверен он. Нужно отменить для них общегражданское пособие, которое не получают беженцы из других стран, и выяснить, почему они едут именно в Германию.



AP

Миграционная политика Берлина снова под огнём критики. Райхард Загер, глава объединения германских районов считает, что все обещания кабинета Олафа Шольца «депортировать в больших масштабах» — это лишь «неработающее успокоительное».

«Если число беженцев быстро и значительно не уменьшить на длительный срок, проблемы будут только усугубляться, и это будет иметь последствия», — цитирует Загера Focus. Причём они выразятся «в том числе и в растущей популярности АдГ». Загер указывает, что беженцы не интегрируются в немецкое общество по-настоящему. Неважно, идёт ли речь, о тех, кто прибыл 8–9 лет назад, или о беженцах с Украины.

«Округа настойчиво требуют, чтобы вновь прибывшим с Украины больше не выплачивались автоматически гражданское пособие», поясняет основное требование к Берлину Загер. По его мнению, нужно «к ним относится, как к просителям убежища из других стран».

По мнению Загера, оправдан также вопрос о том, почему столько людей с Украины прибывают именно в Германию. В одном только федеральной земле Баден-Вюртемберге проживает «вдвое больше украинских беженцев, чем во всей Франции».

Райхард Загер «ошеломлён» тем, что в Берлине «хлопают друг дружку по плечу» вместо того, чтобы признать проблему. «Многие районы и муниципалитеты по-прежнему перегружены регулярной и нелегальной миграцией», а то что правящая коалиция выдаёт за снижение миграционного потока обосновано зимой — «зимой цифры всегда снижаются», поясняет он.

«Интеграция всех этих людей больше не возможна», — считает Загер, нужны политические дебаты о «верхнем пределе для беженцев», для которого, «если нужно, можно найти более политкорректное название».