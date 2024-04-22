 

В Германии требуют отменить пособия для украинцев

22.04.2024, 8:48, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Правительство Олафа Шольца довольно своей миграционной политикой, но Райхард Загер, возглавляющий объединение немецких муниципалитетов, уверен, что интеграционные возможности ФРГ исчерпаны. Первоочередная проблема — это украинские беженцы, к ним нужно относиться как остальным приезжим, уверен он. Нужно отменить для них общегражданское пособие, которое не получают беженцы из других стран, и выяснить, почему они едут именно в Германию.


AP

Миграционная политика Берлина снова под огнём критики. Райхард Загер, глава объединения германских районов считает, что все обещания кабинета Олафа Шольца «депортировать в больших масштабах» — это лишь «неработающее успокоительное».

«Если число беженцев быстро и значительно не уменьшить на длительный срок, проблемы будут только усугубляться, и это будет иметь последствия», — цитирует Загера Focus. Причём они выразятся «в том числе и в растущей популярности АдГ». Загер указывает, что беженцы не интегрируются в немецкое общество по-настоящему. Неважно, идёт ли речь, о тех, кто прибыл 8–9 лет назад, или о беженцах с Украины.

«Округа настойчиво требуют, чтобы вновь прибывшим с Украины больше не выплачивались автоматически гражданское пособие», поясняет основное требование к Берлину Загер. По его мнению, нужно «к ним относится, как к просителям убежища из других стран».

По мнению Загера, оправдан также вопрос о том, почему столько людей с Украины прибывают именно в Германию. В одном только федеральной земле Баден-Вюртемберге проживает «вдвое больше украинских беженцев, чем во всей Франции».

Райхард Загер «ошеломлён» тем, что в Берлине «хлопают друг дружку по плечу» вместо того, чтобы признать проблему. «Многие районы и муниципалитеты по-прежнему перегружены регулярной и нелегальной миграцией», а то что правящая коалиция выдаёт за снижение миграционного потока обосновано зимой — «зимой цифры всегда снижаются», поясняет он.

«Интеграция всех этих людей больше не возможна», — считает Загер, нужны политические дебаты о «верхнем пределе для беженцев», для которого, «если нужно, можно найти более политкорректное название».


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